Sonia Martínez advierte: “No te fíes del borrador de la declaración de la renta; revísalo bien porque podrías pasar de pagar a que Hacienda te devuelva dinero”

La campaña de la Renta está en pleno apogeo y miles de contribuyentes se enfrentan al trámite de presentar su declaración de impuestos. En este contexto, Sonia Martínez ha lanzado una advertencia clara a través de sus redes sociales: revisar el borrador que ofrece la Agencia Tributaria es fundamental. Según su experiencia, aceptar la propuesta sin un análisis detallado puede suponer una pérdida económica considerable, como le ocurrió a su mejor amigo, que pasó de pagar 480 euros a recibir una devolución de 520 euros, una diferencia de casi 1.000 euros.

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El peligro de aceptar el borrador sin revisar

El caso que expone Martínez es un ejemplo claro de las omisiones que puede contener el borrador. Su amigo estuvo a punto de confirmar una declaración que le salía a pagar, pero una revisión de última hora destapó el error. "Él se ha metido en el borrador, le iba a dar a aceptar, y no tenía aplicada la ayuda al alquiler", señala la experta. Este simple olvido por parte de la administración es lo que generaba la enorme diferencia en el resultado final.

Martínez insiste en que no se debe confiar ciegamente en la propuesta de Hacienda. "No te fíes del borrador", advierte. La razón es que la Agencia Tributaria elabora este documento con la información de la que dispone, pero no siempre incluye todas las deducciones autonómicas o estatales a las que el contribuyente tiene derecho. "El borrador te lo da Hacienda en plan de, mira, estos son los datos que yo conozco de ti, pero yo no te voy a meter ninguna deducción. Si a ti te cuela, dinerito para mí", explica de forma gráfica.

En vez de 200 lo mismo son 500" Sonia

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Incluso cuando el borrador indica que Hacienda tiene que devolver dinero, la cifra podría no ser la correcta. La asesora subraya que la cantidad a recibir puede ser mayor si se aplican todas las deducciones pertinentes. "No, pero el borrador me sale ya, que me tienen que devolver 200 euros, ¿para qué lo voy a mirar? Pues, porque en vez de 200 lo mismo son 500", ejemplifica Martínez. Este potencial aumento es una de las razones principales para dedicar tiempo a la revisión.

Recuperar el dinero de años anteriores

La experta también comparte el caso de dos amigas suyas que, tras haber sido becarias, descubrieron que tenían derecho a una devolución considerable. Gracias a la revisión, recuperaron 1.427 euros que tenía Hacienda y que les pertenecían. Este tipo de situaciones demuestran la importancia de no dar por perdido el dinero de ejercicios fiscales pasados.

Sobre este punto, Martínez recuerda que existe un plazo de hasta cuatro años para presentar una declaración de la renta fuera de tiempo. Aunque hacerlo conlleva una multa si existía la obligación de declarar —que ronda los 60 euros si se hace de forma voluntaria—, la sanción es mucho menor que la que impondría Hacienda si detecta la omisión. "Mejor que la hagas tú a que como te venga Hacienda y te diga, guapo, que el año pasado no me hiciste la declaración", aconseja.

Tu dinero, tu responsabilidad

El mensaje final de Sonia Martínez es un llamamiento a la proactividad de los contribuyentes. La clave está en entender que el borrador es solo una propuesta inicial y que la responsabilidad de asegurar que el resultado es correcto recae en el propio ciudadano. "Por lo menos, meteos, molestaros a mirar lo que es vuestro dinero, que antes de que lo tenga Hacienda, quedároslo vosotros, usadlo vosotros", concluye. Una revisión minuciosa puede marcar la diferencia entre pagar de más o recibir lo que justamente corresponde.