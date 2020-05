Sólo el 15 % del comercio reabre su puertas tras más de mes y medio cerrado

La escasa actividad comercial, un 15 %, domina el primer día en que los comercios menores de 400 metros cuadrados y con cita previa han podido abrir, en lo que la Confederación Española del Comercio (CEC) considera una apertura apresurada después de mes y medio cerrados.

El sector del comercio minorista ha comenzado hoy a operar en la fase 0, que ha arrancado este lunes con una serie de condicionantes establecidos en el protocolo y guía de buenas prácticas dirigida a la actividad comercial que ha publicado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El presidente de la CEC, Pedro Campo, ha dicho a Efe que tan solo ha abierto el 15 % de los comercios que hoy podían hacerlo porque hay mucha "incertidumbre" e "indefinición" y la mayoría de los comercios han optado por permanecer cerrados.

En este mismo sentido, el presidente de la patronal del Textil Acotex, Eduardo Zamácola, ha dicho a Efe que los datos de apertura del comercio de hoy "no son representativos".

Campo ha señalado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este domingo las condiciones que debían cumplir para la desescalada, solo unas horas antes de que los comercios pudieran abrir, por lo que la mayoría desconocía las medidas que debían tomar para la apertura.

"La guía de seguridad salió ayer tarde, es muy difícil que con 1o horas de antelación los establecimientos puedan abrir" porque muchos comercios no tenían preparadas esas medidas que "desconocían", ha dicho Campo, que ha considerado que "es una improvisación más" de las que el Gobierno les tiene "acostumbrados".

Campo ha destacado que en esta apertura de los comercios, el sector de la peluquería y centros de estética ha sido "el más beneficiado" y un 50 % de las mismas han logrado abrir con cita previa y con sus clientes habituales.

Asimismo, ha señalado que muchos de los comercios no volverán a abrir hasta que no se aclare que es lo que va a pasar con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que están en vigor y es que según ha señalado el comercio no puede asumir el mismo número de trabajadores que tenía antes de esta situación porque las condiciones de venta no van a ser las mismas y la actividad va a ser muy inferior.

"Muchas empresas van a optar por no abrir, continuar en ERTE y por tanto con la persiana bajada", ha dicho Campo.

Por su parte, el portavoz de la Alianza de Empresarios de Peluquería y presidente de Marco Aldany, Alejandro Fernández, ha destacado que han abierto con "mucha incertidumbre" y es "un arranque a pérdidas y sin rentabilidad".

Según Fernández, "no se puede funcionar con un 30 % de aforo", ya que "ninguna empresa lo puede soportar".

En su opinión, muchas peluquerías están abocadas al concurso y al cierre porque el negocio "va a ser inviable" y del ERTE no se puede pasar al expediente de regulación de empleo (ERE).

El Gobierno ha permitido desde hoy la apertura de los comercios menores de 400 metros cuadrados a través de un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador.

Además, el Ejecutivo ha señalado que será necesario garantizar la atención individualizada al cliente con la debida separación física y el establecimiento de un horario de atención preferente para mayores de 65 años.

Los establecimientos y locales que abran al público realizarán l menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones y en el caso del textil las prenda deberán ser "higienizadas". EFE