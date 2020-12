Six coloca una emisión de bonos por 650 millones que usará para amortizar parte de la compra de BME

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido este viernes a negociación la emisión de bonos sénior de Six por un importe de 650 millones de euros con vencimiento en diciembre de 2025, cuyos fondos destinará el grupo suizo en amortizar parcialmente el mecanismo de financiación puente para la adquisición del operador español.

Esta operación se ha realizado a través de la subsidiaria Six Finance, cuenta con la garantía personal de Six Group y es la primera emisión de valores de Renta Fija de Six en los mercados.

La emisión fue sobresuscrita 4,2 veces y atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales extranjeros, lo que permitió finalmente fijar el precio de emisión en 100,045%, que implica una rentabilidad al vencimiento del -0,009%.

Credit Suisse y UBS actuaron como coordinadores globales, mientras que los colocadores de la oferta fueron también Credit Suisse y UBS, así como los servicios de inversión de Santander, BBVA, CaixaBank y JP Morgan.

Los despachos Linklaters y Homburger han asesorado a Six en el lanzamiento de esta emisión, mientras que Clifford Chance ha sido el asesor legal de los colocadores.

En un comunicado, BME ha indicado que el registro de los bonos en el mercado AIAF de Renta Fija demuestra el fuerte compromiso de Six con el mercado español y su claro apoyo para que se convierta en uno de los principales centros de cotización europeos.