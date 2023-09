Sindicatos convocan huelga en atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social

Los sindicatos de la empresa Konecta han convocado una huelga para el próximo lunes, 2 de octubre, entre los trabajadores adscritos a la campaña de atención telefónica de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ante el fin de la campaña y la posible pérdida de 197 empleos subrogados.

"Si Konecta cumple con dar de baja en la Seguridad Social por subrogación y la TGSS no les da de alta, estas personas quedarán en un limbo donde no podrán tener ni derecho al desempleo, al no producirse un despido", ha asegurado a EFE la representante de CCOO en la empresa, Goyi Pérez.

Los sindicatos han denunciado que, ante la finalización del contrato con Konecta y la internalización del servicio de atención telefónica, la Tesorería debería integrar a esos casi 200 empleados en su plantilla.

Según la responsable de CCOO, y tras reunirse con Konecta, la TGSS "debe subrogar a la plantilla al internalizar el servicio, puesto que es un 900 de atención al ciudadano, y así cumplir con el convenio de Contact Centers y el Estatuto de los Trabajadores".

Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han asegurado a EFE que, "ahora que las ofertas públicas de empleo se están resolviendo y la Seguridad Social está reforzándose con nuevos empleados públicos", están impulsando "la atención con trabajadores propios".

De acuerdo con esas fuentes, las contrataciones externas durante determinados periodos de mayor actividad y la finalización de las mismas "son procedimiento habituales".

Sin embargo, desde CCOO aseguran que "algunas personas llevan prestando ese servicio en sus instalaciones por más de 15 años".