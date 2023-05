Sindicatos avisan en Barcelona que sin subida salarial habrá movilizaciones

(Actualiza con más datos de participación y declaraciones)

Los dos sindicatos mayoritarios en Cataluña, CCOO y UGT, han advertido a la patronal que si no sube los salarios se encontrará con movilizaciones en otoño, durante la manifestación unitaria del Primero de Mayo en Barcelona, que ha congregado a varios miles de trabajadores.

Unas 5.000 personas han asistido a la manifestación que ha recorrido la Via Laietana, según los organizadores, una cifra que el Ayuntamiento de Barcelona ha recortado hasta 2.000.

Baile de cifras aparte, la marcha, que ha caído tras un fin de semana, es una de las menos concurrida que se recuerda y también ha sido una de las más rápidas en cubrir el recorrido previsto, de plaza Urquinaona al final de Via Laietana.

La reclamación de la subida de los salarios para compensar el daño que la inflación está haciendo a la capacidad adquisitiva de los trabajadores ha centrado la jornada de movilización, que se ha completado con otras dos marchas organizadas esta mañana por USOC y CGT en otros puntos de la ciudad y que han reunido a unas 150 personas cada una, según el consistorio.

Los líderes de UGT y CCOO en Cataluña, Camil Ros y Javier Pacheco, respectivamente, han encabezado la manifestación de Barcelona y han exigido a la patronal que dejen de ser "egoístas" y de "preocuparse sólo por sus beneficios" y suban los sueldos.

Ros y Pacheco han destacado que este Primero de Mayo se celebra en un contexto mucho más favorable que otros años para los trabajadores por el efecto de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y el pacto para las pensiones, pero han subrayado que existe "una parte oscura", que son los salarios .

"Las patronales están siendo egoístas, están incrementando sus beneficios y suben sus productos para compensar el alza de los costes, pero no quieren aumentar los salarios. Y es mentira que no puedan hacerlo. Es que no quieren", ha denunciado Ros (UGT).

Pacheco (CCOO), por su parte, ha augurado que, tras el verano, se pueden producir movilizaciones "en el ámbito de la negociación colectiva" si la patronales no cambian de actitud y empiezan a desbloquear los convenios pendientes, pactando incrementos de sueldos.

"O salario o conflicto. Tiene que quedar claro", ha dicho, durante los parlamentos de final de la manifestación.

Entre los sectores en los que los sindicatos han echado el pulso a las patronales por los convenios destacan el de las oficinas y despachos, la educación concertada o el ocio educativo.

Bajo el lema "Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios", la manifestación ha contado con la participación también de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y líderes de otros partidos, como el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el alcaldable por el PSC, Jaume Collboni.

Los secretarios generales en Cataluña de CCOO, Javier Pacheco, y UGT, Camil Ros, han encabezado la manifestación de Barcelona, con los dirigentes políticos en un segundo plano, a las puertas de la celebración de las elecciones municipales.

Los dos líderes sindicales han puesto además en valor el trabajo de las centrales, que están detrás "de cada contrato indefinido que se ha hecho, de cada pensión que se ha incrementado y de que cada nómina con lo 1.080 euros del salario mínimo, que se ha aumentado".

En su manifiesto conjunto, los sindicatos han denunciado los "beneficios indecentes y escandalosos" de las grandes empresas, que, según aseguran, trasladan a los precios finales los aumentos de costes.

"Las empresas han repercutido el coste de la energía o de las materias primeras en el precio final de los bienes y servicios, especialmente en los alimentos, para así mantener el margen, y han generado que el efecto de estas crisis recaiga sobre los trabajadores y sobre las rentas más bajas", asegura el escrito.

CCOO y UGT suman en Cataluña más de 40.000 delegados en empresas y cerca de 300.000 afiliados, lo que supone el 80 % de los afiliados a sindicatos.