Sindicato Inquilinos interrumpe acto de Raquel Sánchez para pedir regulación

Una decena de activistas del Sindicato de Inquilinos ha interrumpido este viernes un acto de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para reclamar la regulación inmediata de los alquileres.

En el transcurso del acto de presentación del anteproyecto de ampliación y mejora de la estación de Sants, celebrado en una carpa contigua a la terminal y en el que también había la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, una mujer que se ha identificado como militante del Sindicato de Inquilinos que se encontraba entre el público ha interrumpido el discurso de la ministra para reclamar una regulación de los arrendamientos.

"Hace cuatro meses que la perseguimos para que nos escuche, tiene que detener las subidas de alquiler, señora ministra. Esto nos está ahogando. A mí se me ha terminado el contrato y me lo quieren subir un 40 %. Necesitamos que nos escuche, es muy urgente, no podemos llegar a final de mes. Está en sus manos, es su responsabilidad", ha remarcado la activista.

Tras acabar la proclama, una decena de miembros del Sindicato de Inquilinos han intentado acceder a la carpa donde se desarrollaba el acto, al grito de "Regulad los alquileres".

Tras un pequeño forcejeo entre los activistas y los agentes de seguridad privada y los Mossos d'Esquadra, que han impedido la entrada a los activistas, el grupo se ha quedado fuera del recinto y ha seguido gritando proclamas a favor de la regulación de las rentas de alquiler.