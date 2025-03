El Sindicato de Inquilinos celebra el "fin de la impunidad" de las agencias de alquiler

El Sindicato de Inquilinos ha celebrado este jueves el "fin de la impunidad" de las empresas de alquiler, tras abrir el Ministerio de Consumo un expediente sancionador a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra los arrendatarios.

"Las agencias inmobiliarias son un pilar de la especulación, pero Alquiler Seguro es la peor de todas, por eso cae la primera, pero van a caer la demás detrás: Redpiso, Tecnocasa, Agencia Negociadora del Alquiler, que tengan claro que acabó su impunidad", ha afirmado en una comparecencia de prensa la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Valeria Racu.

Tras recordar que las denuncias de esta organización están en el origen del expediente de Consumo, la portavoz ha asegurado que el cobro de honorarios a inquilinos y la retención de fianzas son algunas de las "ilegalidades" cometidas por Alquiler Seguro.

Según ha explicado, aunque esta agencias "presumen" de que el pago por algunos servicios es "voluntario", lo cierto es que "obligan al inquilino a firmar cláusulas abusivas, porque no se pueden negociar".

"A los inquilinos no nos ofrecen ningún servicio, nos obligan a firmar esa cláusula de seguro impago, cobro honorarios, servicio de atención al inquilino o 'personal shopping' y no nos permiten decir que no", ha afirmado.

Frente a esto, el Sindicato de Inquilinos ha encontrado una "vía legal que permite renunciar a esos supuestos servicios voluntarios en un tiempo concreto", por lo que esta organización recomienda a los arrendatarios firmar esas cláusulas y luego recuperarlas desde su asociación.

Tras reconocer que los Sindicatos de Inquilinos quieren "acabar con las inmobiliarias, porque son uno de los principales factores de que el precio de la vivienda siga subiendo", la portavoz ha recalcado que ley de vivienda dice que "los servicios al rentista deben correr a cargo del rentista".

"Si los propietarios quieren usar los servicios de las inmobiliarias, que lo hagan, pero nosotras queremos cerrarlas todas, porque a los inquilinos no nos ofrecen ningún servicio", ha argumentado.