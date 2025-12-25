Este simple truco te hará ahorrar mucho dinero en la factura de la luz: lo recomiendan todos los electricistas

El precio de la luz ha sido uno de los principales motivos de preocupación para los hogares en los últimos años. El coste de la electricidad va variando por horas, lo que ha llevado a muchos consumidores a buscar formas de ajustar su consumo para reducir la factura.

En España, un hogar suele tener un consumo anual que ronda los 3.500 kWh, que conlleva un gasto mensual que suele oscilar entre los 70 y los 90 euros. Los electrodomésticos como la nevera, el horno o la calefacción en invierno, representan gran parte de ese consumo. Por eso, conocer en qué momentos del día la luz es más barata y seguir algún consejo, puede generar ahorros importantes a final de año.

¿Qué truco nos ayudará?

En la red social TikTok, varios electricistas han compartido un método fácil y casi infalible para que ahorres en tu consumo de luz. El creador de contenido @todosobrereformas explica en un vídeo viral cómo emplea una impresora portátil con Bluetooth para crear etiquetas precisas para cada magneto térmico.

Es básicamente un dispositivo de seguridad que forma parte del cuadro eléctrico de una vivienda, y se encarga de proteger la instalación eléctrica frente a problemas de sobrecarga y para evitar cortocircuitos.

El electricista explica que, al identificar claramente cada sección del cuadro eléctrico, se evitan errores, se facilita el mantenimiento y se gana tiempo. Este pequeño detalle, aparentemente insignificante, permite gestionar el consumo eléctrico y reducir costes.

Otras formas de ahorro

La mayoría del tiempo tenemos el llamado 'consumo fantasma', simplemente es tener muchos dispositivos conectados, pero sin usarlos, suelen ser televisiones, microondas o hasta la aspiradora. Es recomendable utilizar regletas que tengan interruptor o enchufes inteligentes.

Hay que ajustar la potencia que utilizamos en casa, en la mayoría de hogares se suele tener una potencia mayor a la que de verdad se utiliza, y Cada kW de potencia cuesta entre 3 y 5 € al mes, si la ajustas a tus necesidades puede suponer 60 euros o más al año de ahorro.

Las luces LED son también una forma de ahorro fácil, estas suelen consumir hasta un 80% menos que las bombillas tradicionales y suelen durar mucho más, hasta 25.000 horas.

Tarifa con discriminación horaria

Una de las cosas más importantes es conocer la 'tarifa con discriminación horaria'. Básicamente, es una tarifa eléctrica en la que el precio de la luz varía según la hora del día.

Se divide en dos periodos, las horas valle, que en verano son entre las 23:00 y 13:00 horas, y las horas punta, que es el resto del día y son las más caras.

Según estudios, si adaptas el 30-50 % de tu consumo a las horas valle, puedes ahorrar entre un 15% y un 40 % en tu factura. Esto puede variar porque depende mucho de los hábitos en cada hogar, y si usas lavadora, horno o cocina en horarios baratos, notarás mucho la diferencia.