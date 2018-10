Serra asegura que no se arrepiente de su gestión al frente de CatalunyaCaixa

(Actualiza la información, con declaraciones de Narcís Serra a la salida de la primera visión del juicio)

El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra ha asegurado hoy, a su entrada a la Audiencia de Barcelona, que le juzga desde hoy por los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de esta entidad, que no se arrepiente de su gestión.

Serra y el ex director general de la entidad Adolf Todó han llegado a la sede de la Audiencia de Barcelona acompañados por sus abogados, y al ser preguntado por los periodistas por si se arrepentía de su labor al frente de CatalunyaCaixa, ha comentado escuetamente ante las cámaras: "No me arrepiento. Lo que hice fue lo que debía hacer".

Al final de la primera sesión del juicio, Serra, junto a su abogado, Pau Molins, ha atendido a los periodistas, a los que ha dicho que afronta el proceso "con mucha tranquilidad" porque está "seguro" de que se podrá "aclarar todo".

A preguntas de la prensa, Serra ha negado que se aprobaran "sueldos escandalosos" para la antigua cúpula de Catalunya Caixa y ha recordado que él está acusado por el aumento del salario del exdirector general de la entidad Adolf Todó, no del propio, tal y como aprobó el consejo de administración de la entidad financiera, que él presidía.

Según Narcís Serra, las decisiones que tomó fueron "legales y legítimas. Hicimos lo que correspondía, es lo que se demostrará a lo largo del juicio", ha agregado.

En relación con la crisis que sufrió CatalunyaCaixa mientras la presidía, Serra ha defendido que la entidad vio "muchas cosas antes que otras autoridades", lo que les llevó a abordar cambios en la dirección de la misma.

La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, un proceso en el que están acusados, entre otros, el exministro Narcís Serra y el ex director general de CatalunyaCaixa Adolf Todó, para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

En total, la sección octava de la Audiencia juzga a un total de 41 miembros del consejo de administración por autorizar "desproporcionados" sueldos a la cúpula de la antigua caja de ahorros pese a la crítica situación que atravesaba la entidad, que tuvo que ser recapitalizada con una inversión de dinero público de más de 12.000 millones de euros.