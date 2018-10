Serra asegura que no se arrepiente de su gestión al frente de CatalunyaCaixa

El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra ha asegurado hoy, a su entrada a la Audiencia de Barcelona, que le juzga desde hoy por los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de esta entidad, que no se arrepiente de su gestión.

Serra y el ex director general de la entidad Adolf Todó han llegado a la sede de la Audiencia de Barcelona acompañados por sus abogados, y al ser preguntado por los periodistas por si se arrepentía de su labor al frente de CatalunyaCaixa, ha comentado escuetamente ante las cámaras: "No me arrepiento. Lo que hice fue lo que debía hacer".

La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy los sobresueldos abonados a la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, un proceso en el que están acusados, entre otros, el exministro Narcís Serra y el ex director general de CatalunyaCaixa Adolf Todó, para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

En total, la sección octava de la Audiencia juzga a un total de 41 miembros del consejo de administración por autorizar "desproporcionados" sueldos a la cúpula de la antigua caja de ahorros pese a la crítica situación que atravesaba la entidad, que tuvo que ser recapitalizada con una inversión de dinero público de más de 12.000 millones de euros.