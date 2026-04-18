Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: “Para que se venda deben bajar entre un 10 y un 20% su precio: esa es la realidad actual del mercado si quieres cerrar operaciones en un plazo razonable”

El mercado inmobiliario ha experimentado un cambio drástico en un corto período de tiempo. Si hace apenas seis meses se vendía prácticamente todo, incluso a precios por encima de mercado, la situación actual es muy diferente. Según el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez, el escenario ha virado hacia un estancamiento donde la venta rápida ya no está garantizada. Una clienta, relata el experto, ha observado el cambio de primera mano: "Hace tres meses, cuando veía un piso, a la semana se había vendido. Ahora, no solo no se vende, sino que muchos bajan el precio".

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Las claves del parón inmobiliario

Varios factores explican este enfriamiento del sector. La incertidumbre geopolítica, como el conflicto de Irán, sumada a la subida de los tipos de interés y unos precios que ya han alcanzado niveles altísimos, ha creado un cóctel que frena las operaciones. Como resultado, una gran parte de la oferta que se puede encontrar en los portales inmobiliarios simplemente no se está vendiendo a los precios publicados.

O negocias o no vendes" Sergio Gutiérrez Analista inmobiliario

Para que estas viviendas encuentren comprador, el analista es claro y directo: "O negocias o no vendes". La clave, según Gutiérrez, pasa por una corrección significativa en el precio de salida. Concretamente, estima que para que una venta se materialice, los inmuebles "deben bajar entre un 10% y un 20% su precio". Aquellos propietarios que se resistan a ajustar sus expectativas ahora se enfrentan a un riesgo mayor, ya que "en un año, si quieren vender, deberán bajar mucho más".

Alamy Stock Photo Cartel 'Se vende'

¿Significa que la vivienda va a bajar?

A pesar de este estancamiento y la necesidad de ajustar los precios a la baja para vender, el experto descarta un desplome generalizado del mercado. Gutiérrez matiza que una cosa es la corrección de precios en el stock actual y otra una caída del sector. "La vivienda se va a mantener sólida", afirma con rotundidad, despejando los temores a una crisis inmobiliaria.

La vivienda se va a mantener sólida" Sergio Gutiérrez Analista inmobiliario

El verdadero problema, insiste el analista, no reside en la salud del mercado a largo plazo, sino en la valoración de la oferta actual. "Lo que sí que significa es que el stock en portales está totalmente fuera de precio", señala. Por ello, lanza una advertencia clara a los vendedores: es crucial ser flexible y rápido con la fijación del precio si realmente se quiere cerrar una operación en el contexto actual.

La barrera de los 70.000€ bloquea el acceso a la vivienda

En este nuevo escenario, la recomendación para los propietarios es contundente: "No te fíes del precio de los portales, y sé ágil con el precio si quieres vender". La estrategia de esperar a que el mercado valide un precio inflado ya no funciona, y la capacidad de negociación se ha convertido en la herramienta fundamental para evitar que una propiedad se quede estancada indefinidamente en el mercado.