El SEPE suspenderá la prestación por desempleo a los trabajadores que sean padres o madres para empezar a cobrar esta ayuda

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suspende la prestación contributiva por desempleo, comúnmente conocida como el paro, a los trabajadores que se convierten en padres o madres. En su lugar, estos beneficiarios pasan a cobrar la prestación por nacimiento y cuidado de menor, gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta medida responde a la incompatibilidad legal entre ambas ayudas, como se detalla en la normativa vigente que regula las prestaciones del SEPE.

Qué dice la normativa de la Seguridad Social

La base de esta regulación se encuentra en el artículo 282 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece con carácter general la incompatibilidad de la prestación por desempleo "con la obtención de prestaciones contributivas de carácter económico de la Seguridad Social". Dado que la prestación por nacimiento y cuidado de menor tiene este carácter contributivo, la norma se aplica de forma directa, impidiendo que se perciban simultáneamente.

De manera complementaria, el artículo 284 de la misma ley especifica el procedimiento a seguir. Aunque no usa el término "incompatible", indica que cuando una persona que cobra el paro tiene un hijo, "se le suspenderá la prestación por desempleo" para dar paso al cobro de la ayuda por nacimiento. Una vez agotada esta, la prestación por desempleo se puede reanudar.

Pasos a seguir y cuantía de la ayuda

El trabajador debe comunicar la nueva situación al SEPE para que suspenda el abono del paro y, paralelamente, solicitar la prestación por nacimiento al INSS. Esta ayuda tiene una duración de 16 semanas y su cuantía es del 100% de la base reguladora, calculada a partir de la media de las bases de cotización de los últimos 180 días. Esto supone una mejora económica, ya que el paro corresponde al 70% o 60% de dicha base. Existen otras ayudas del SEPE y la Seguridad Social para situaciones específicas.

Una vez finalizado el periodo de permiso por nacimiento, el beneficiario debe solicitar la reanudación de la ayuda por desempleo al SEPE. Tal como indica la normativa, "se reanudará la prestación por desempleo" por el tiempo que restaba y con las mismas condiciones que tenía antes de la suspensión. De esta forma, el derecho a paro no se consume durante el permiso.

Excepción: los subsidios por desempleo

Es importante destacar que este procedimiento no se aplica a quienes cobran un subsidio por desempleo, ya que estas ayudas tienen un carácter no contributivo. Por ejemplo, en el caso del subsidio para mayores de 52 años o por agotamiento del paro, el beneficiario continúa percibiendo la misma ayuda sin interrupción tras ser padre o madre.

En estos casos, la única obligación del trabajador es comunicar el nacimiento a la oficina de empleo. El objetivo de esta comunicación es que se suspendan temporalmente las obligaciones como demandante de empleo, como la búsqueda activa, pero el cobro del subsidio no se ve afectado y mantiene su cuantía y duración.