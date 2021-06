El Senado suspende la sesión para reconsiderar enmiendas inadmitidas del PP

El Pleno del Senado ha quedado esta tarde suspendido después de que el Grupo Parlamentario Popular pidiera a la Mesa de la Cámara Alta que reconsiderara su decisión de no admitir dos enmiendas transaccionales a la ley de lucha contra el fraude fiscal presentadas en el último momento.

La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha suspendido la votación del proyecto de ley y el propio Pleno para reunir a la Mesa, que será la que finalmente admita o no las enmiendas.

El Pleno del Senado ha debatido esta tarde la ley de medidas contra el fraude fiscal, donde el PP ha avanzado la presentación de dos enmiendas transaccionales, una de ellas para rebajar el IVA de las peluquerías y centros de estética del 21 % al 10 % que, ha asegurado, cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara.

Llop ha explicado que estas dos enmiendas no podían admitirse porque no guardan "obligada congruencia" con las enmiendas iniciales que modifican, de manera que solo podrían votarse si contaran con el apoyo de todos los grupos, algo que no sucede.

Tras conocer la decisión, el portavoz popular, Javier Maroto, ha mostrado su desacuerdo y ha pedido que se reconsidere la decisión.