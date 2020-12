El Senado rechaza los cinco vetos a la totalidad a los Presupuestos de 2021 y siguen su tramitación

Los grupos registran 3.873 enmiendas parciales pero ERC, EH Bildu y PNV no presentan ninguna, allanando el camino para aprobar los PGE el día 23

El Pleno del Senado ha rechazado este lunes por mayoría los cinco vetos generales al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 presentados por los grupos parlamentarios de PP, Cs, Vox, JxCAT y CC por lo que las cuentas públicas continúan su tramitación en la Cámara Alta con el debate y votación este martes de las 41 impugnaciones correspondientes a 22 secciones del proyecto presupuestario.

El rechazo de los vetos ha sido posible gracias a la mayoría parlamentaria que ostenta el PSOE en la Cámara Alta, con 113 del total de 265, a lo que se han sumado en cada una de las cinco votaciones al menos 150 senadores de partidos que ya respaldaron las cuentas en el Congreso, como ERC (15), EH Bildu (2), PNV (8), cinco senadores del grupo de la Izquierda Confederal (En Común-Podem, Adelante Andalucía, Más Madrid, Compromís y Geroa Bai), así como cinco senadores del Grupo Mixto (PRC, Partido Aragonés, Agrupación Socialista Gomera y Teruel Existe) y la abstención del senador de Més per Mallorca.

De esta forma, las nuevas cuentas continuarán su trámite este martes con el debate y votación de los 41 vetos a 22 secciones del proyecto de Presupuestos, que previsiblemente también serán rechazados por la mayoría de izquierdas, y se sucederá el miércoles y jueves con el debate y votación en Comisión de las 3.872 enmiendas parciales presentadas por los grupos.

ENMIENDAS PARCIALES Y TRAMITACIÓN

Los principales grupos que respaldaron ya las cuentas en el Congreso -ERC, EH Bildu y PNV-- han decidido finalmente no registrar enmiendas, mientras que los cinco grupos (PP, Cs, Vox, JxCAT y CC) que han registrado vetos a la totalidad a los Presupuestos en el Sendo sí han presentado, salvo en el caso de Vox, y otras formaciones, hasta 3.872.

En concreto, el PP ha sido el grupo que más enmiendas parciales ha registrado, con un total de 1.649; Ciudadanos 342, JxCAT 581 y CC 115, a las que se suman las 1.084 del Grupo de Izquierda confederal (las más de 900 de Compromís, las 115 de Más País y las 40 de Mes per Mallorca) y las 85 del Grupo Mixto (Teruel Existe 42, partido Aragonés 1, PRC 10, Agrupación Socialista Gomera 20 y UPN 14).

En todo caso, parece previsible que las cuentas vean la luz definitivamente el día 23 ya que el grupo parlamentario del PSOE en el Senado cuenta con 113 senadores, a los que si se suman los de ERC (13), PNV (10) y EH Bildu (2) le proporcionaría una mayoría suficiente para sortear las enmiendas de las otras formaciones.

Las enmiendas que no se acepten en Comisión podrían ser elevadas al Pleno en forma de votos particulares, cuyo plazo de presentación concluirá a las 12.00 horas del viernes 18 de diciembre.

Finalmente, la tramitación concluirá en la sesión plenaria que comenzará el martes 22 de diciembre y se prolongará hasta el día 23, fecha en la que previsiblemente quedarán aprobados los Presupuestos de forma definitiva y entrada en vigor el 1 de enero, aunque podrían ser devueltos al Congreso si se introducen cambios.

MONTERO DEFIENDE SUS CUENTAS

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido durante el debate de totalidad las cuentas "expansivas" y "necesarias" para la recuperación, y ha agradecido el apoyo de las formaciones a los PGE, ya que "pensar diferente no es delito, ser diferente no es delito, participar en la vida política para intentar transformar la realidad, no es delito", mientras que ha criticado la "falta de responsabilidad" y las críticas de PP y Vox.

Montero ha afirmado que se estudiarán las enmiendas parciales de los grupos que no han registrado vetos a la totalidad y que se tomará la decisión "grupo por grupo", ha defendido las previsiones, aunque ha reconocido que 2021 (todavía no será un año normal" en materia económica y ha abogado por un debate fiscal "alejado de la demagogia y el cortoplacismo" y ha advertido de que "no se puede consentir que se incentive una carrera fiscal a la baja".