El Senado debate hoy y mañana los vetos presentados a los PGE de 2021

Algunos grupos presentarán miles de enmiendas parciales

El Pleno del Senado debatirá este lunes y mañana martes los cinco vetos generales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 presentados por PP, Vox, Cs, JxCAT y CC y los 43 vetos a las secciones registrados el viernes y que previsiblemente serán rechazados por la mayoría del PSOE y varios de los grupos que apoyaron las cuentas en el Congreso.

Además, formaciones como PP, Cs, CC o Compromís presentarán miles de enmiendas parciales este lunes, mientras que otras cono JxCAT o PNV dilucidan si registrar enmiendas o no.

Tras la ronda de 35 comparecencias de altos cargos del Gobierno celebradas la semana pasada, la tramitación continuará desde este lunes con el debate en Pleno de las propuestas de los cinco vetos generales y los 43 vetos a las secciones.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de defender el texto de Presupuestos elaborado por el Gobierno en el debate de los vetos, en el que también participarán los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

No obstante, previsiblemente los vetos serán rechazados gracias a la mayoría parlamentaria que ostenta el PSOE en la Cámara Alta, con 113 senadores socialistas del total de 265, a los que se sumarán los senadores de partidos que ya respaldaron las cuentas en el Congreso, como ERC, EH Bildu, PNV, Más Madrid, Compromís, Teruel Existe o PRC, por lo que el proyecto de Presupuestos continuará su tramitación parlamentaria en la Comisión de Presupuestos.

PP, VOX, CS, JxCAT y CC REGISTRAN VETOS

Ciudadanos, al contrario que en el Congreso, ha presentado finalmente un veto en el Senado, después de conseguir limitar las subidas de impuestos en el proyecto de Presupuestos tras los primeros contactos con el Gobierno, que abrieron la posibilidad de que los 'naranjas' apoyaran las nuevas cuentas.

Sin embargo, en el Congreso terminaron votando en contra por las contrapartidas obtenidas por ERC y por EH Bildu y al ver cómo el PSOE y Unidas Podemos tumbaban prácticamente todas sus enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos.

Ahora, Cs presenta una propuesta de veto argumentando que es el Ejecutivo quien, al rechazar sus propuestas, "enmienda a la totalidad" las negociaciones que mantuvieron, alejando así la posibilidad de "un acuerdo moderado", además de qujarse de que no atienden su demanda de ayudas directas a pymes y autónomos y de medidas de conciliación, carecen de unas previsiones sólidas, faltan reformas estructurales y no hay "ningún compromiso" por la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Ciudadanos se suma así al PP, que registró un veto general y 22 a las secciones y que considera que los PGE suponen el "adiós definitivo" de España a la recuperación económica y al empleo, además de cuestionar sus previsiones y criticar su "fiscalidad confiscatoria" a las clases medias, marcando una "ruinosa línea continuista" respecto al Gobierno de Zapatero.

Vox también ha registrado otro veto general a los PGE y en principio no tiene previsto registrar enmiendas parciales este lunes, tal y como ya hizo anteriormente en el Congreso.

De su lado, Junts per Catalunya ha presentado un veto general y 19 a las secciones reclamando una solución a un "conflicto claramente político", dada la "grave crisis democrática" de España, y por considerar que "dan la espalda a los catalanes y no resuelven el expolio fiscal" ni los "incumplimientos flagrantes", junto a 19 vetos a secciones del Presupuesto, incluyendo la Casa Real, Hacienda, Economía, Trabajo y Defensa, entre otros.

A su vez, CC ha presentado un veto general y ninguno a las secciones, lamentando que no se cumpla con el Régimen Fiscal Canario y cuestionando que no se usen los mismos criterios que la UE en la distribución de fondos europeos contemplando a las comunidades con un mayor impacto.

MILES DE ENMIENDAS Y JUEGO PARLAMENTARIO

Respecto a las enmiendas parciales, el plazo de presentación finaliza este lunes a las 18 horas, por lo que las distintas formaciones preparan la presentación de miles de enmiendas. El PP ultima su batería de enmiendas, en línea con las registradas en el Congreso, así como Cs y CC, mientras que Vox en principio no registrará ninguna, tal y como ya hizo en el Congreso.

Por su parte, ERC no registró veto general y a las secciones, así como el PNV (ambas formaciones apoyaron los PGE en el Congreso), si bien la formación catalana no contempla enmiendas parciales mientras que la vasca está dilucidándolo. Compromís, que apoyó las cuentas y no ha registrado vetos, prevé presentar unas 1.000 enmiendas, según han confirmado a Europa Press en fuentes de estos partidos.

DOS SEMANAS DE TRAMITACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEFINITIVA EL DÍA 23

Tras el debate de los vetos y el registro de enmiendas parciales, el miércoles por la mañana se producirá la reunión de la ponencia para proceder al dictamen el jueves 17 tras haber abordado dichas enmiendas.

Las enmiendas que no se acepten en Comisión podrían ser elevadas al Pleno en forma de votos particulares, cuyo plazo de presentación concluirá a las 12.00 horas del viernes 18 de diciembre.

Finalmente, la tramitación concluirá en la sesión plenaria que comenzará el martes 22 de diciembre y se prolongará hasta el día 23, fecha en la que previsiblemente quedarán aprobados los Presupuestos de forma definitiva, aunque podrían ser devueltos al Congreso si se introducen cambios.

En caso de que se produjera cualquier modificación en el texto remitido por la Cámara Baja, o si se aprueba un veto a los Presupuestos, éstos tendrían que volver al Pleno del Congreso, para que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levanta el veto.

Si la Cámara Alta no incluye modificaciones, como es la intención del Gobierno, los Presupuestos quedarían definitivamente aprobados el día 23 de diciembre, listos para ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor el 1 de enero.

Montero ya avanzó que el Gobierno no tiene previsto que se produzca "ningún tipo de modificación" por iniciativa de los grupos que promueven el proyecto (PSOE y Unidas Podemos) ni por las formaciones políticas que los han respaldado en el Congreso, lo que evitaría su vuelta a la Cámara Baja.

De cualquier forma, el calendario aprobado por el Senado para la tramitación de las cuentas permitiría una entrada en vigor de los Presupuestos el próximo 1 de enero, tal y como confía el Gobierno, ya que en caso de haber cambios, esas enmiendas se votarían en el Congreso el 29 de diciembre.