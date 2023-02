La semana arranca con claroscuros en la Bolsa tras el aumento de la tensión entre China y EEUU

Se frena, pero no le pierde la cara a sus niveles más altos desde junio de 2021. En poco más de un mes la Bolsa ha acumulado ya una ganancia de mil puntos lineales, es una revalorización del 12 por ciento. Los mercados han levantado el pie del acelerador después de la fuerte acumulación de ganancias en la Bolsa en las últimas semanas y presionados también por el aumento de la tensión geopolítica, después de que Estados Unidos haya derribado el globo espía de China.

Comparada con la intensidad informativa de la pasada semana económica y financiera, ésta se presenta casi como un erial. La primera semana completa de febrero llega con pocas citas. Pero alguna importante sí que hay. Por orden cronológico, hoy se conocerán la confianza del inversor y las ventas al por menor en la zona euro. Ya se sabe que los pedidos a fábricas en Alemania han crecido un 3,2 por ciento en diciembre, frente a una contracción del 4,4 por ciento en el mes anterior.

Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene prevista una comparecencia pública. Mañana comparecerá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Mañana los inversores dispondrán de referencias como la balanza comercial de Estados Unidos y las cifras de producción industrial de Alemania y de España.

Además, los inversores tienen una importante cita mañana con el Tesoro español, que coloca letras a seis y 12 meses. La semana pasado vendió bonos y obligaciones con diferentes vencimientos con los que captó 6.500 millones de euros. En todos los casos ha tenido que asumir un mayor coste de financiación, a pesar de la elevada demanda. Últimamente las letras, sobre todo las que se emiten a un año, han suscitado un enorme interés por parte de los inversores ya que ofrecen un rendimiento del 3 por ciento.

El viernes llegarán las palabras mayores con el IPC de Alemania. El dato alemán de inflación estaba previsto para la pasada semana, pero su publicación se retrasó debido a problemas técnicos. Además, el viernes se esperan el IPC de China y cifras de crecimiento económico y de producción industrial del Reino Unido. Esta semana la Comisión Europea dará a conocer sus nuevas previsiones económicas.

Los mercados siguen digiriendo las cifras de empleo de Estados Unidos que se publicaron el viernes. La tasa de paro se ha reducido una décima en aquél país, hasta el 3,4 por ciento. Es un nivel que no se veía desde hace medio siglo. La economía estadounidense creó el mes pasado 517.000 empleos no agrícolas. Son cifras muy sólidas que han batido claramente las expectativas del mercado. Los inversores interpretan que con estos datos sobre la mesa la Reserva Federal no dudará en subir el precio del dinero al menos un par de veces más. Ni le temblará el pulso a la hora de mantenerlo elevado durante bastante tiempo. Por eso mismo el dólar se ha fortalecido frente al euro. La moneda común se cambia esta mañana por algo menos de 1,08 dólares, cuando hace unos días llegó a superar la barrera de 1,10.

El petróleo baja, se paga a 80,5 dólares, lejos de los 87 que alcanzó hace una semana. Este domingo ha entrado en vigor la prohibición a las importaciones de diésel y otros productos derivados del petróleo procedentes de Rusia. Se estima que Rusia ha vendido productos energéticos a Europa por 140.000 millones de dólares desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Antes de la invasión, Rusia aportaba más del 40 por ciento de las importaciones europeas de gasóleo.