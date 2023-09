El seguro agrario marca un nuevo récord histórico de indemnizaciones por la sequía: ¿Es equitativo?

El Gobierno prevé que 2023 sea el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario, con unas indemnizaciones totales por encima de los mil millones de euros. Según los últimos datos, en los ocho primeros meses del año el seguro agrario ha asumido el pago de 973 millones de euros, un 26% más que en todo el año 2022. Por lo que los daños que afrontará el seguro, probablemente crecerán por encima de los mil millones de euros a final de este año.

9 de cada 10 euros va destinado a los cultivos siniestrados por la sequía

Los cultivos más afectados son los herbáceos, uva de vinificación, frutuales, hortalizas, cítricos, ajo, cereza, almendro, caqui y tabaco, con un total de 839,95 millones de euros. Los cereales y otros herbáceos se llevan la mitad de las indemnizaciones, concretamente 465 millones de euros. Aunque José, un productor de Zamora que ha perdido casi toda su cosecha, va a recibir una cantidad irrisoria. “Este año se resume en una póliza de 5.100 euros y he recibido de indemnización 3 mil euros y todo porque estaba en el umbral del seguro”, explica.

Los productores de uva han percibido 91 millones de euros y los fruticultores algo más de 89 millones. Mientras que las hortalizas recibirán 54 millones, los cítricos 53, la cereza 15 millones y el almendro 14 millones. Pero los olivareros, que llevan enlazando dos campañas malas con pérdidas de hasta el 65% de la cosecha apenas han recibido nada. Juan Luis, olivarero en Jaén, cuenta a COPE que “en el sector del aceite de oliva no sirve para nada, porque te asegura el 70% de la cosecha de dos campañas. En mi caso ha coincidido que la pasada fue la segunda campaña y la anterior fue buena, así que no he llegado a esa pérdida. Y ahora esta campaña tengo una pérdida mayor al 70%, pero, como me hace media con la que viene, si cambia el ciclo y empieza a llover y tenemos una cosecha grande pues probablemente un año no me va a cubrir con otro y tampoco llegaré a la indemnización”.

Esto se debe a que el seguro no beneficia ni a todas las zonas, ni a todos los cultivos, ni a todos los fenómenos meteorológicos por igual. “Siempre pedimos que se evolucione en este sistema para que todos los cultivos tengan una cobertura digna, pero no lo hemos conseguido. Y cuando hay este tipo de siniestros muchos agricultores se ven indefensos porque el seguro no les cubre o solo se les indemniza una pequeña parte que no llega a cubrir ni los costes de producción”, explica Gregorio Juárez, de los servicios técnicos de ASAJA. Por eso pide equiparar los requisitos del seguro agrario para así no dejar ningún cultivo atrás.

Diferencias por zonas

Debido a la sequía se estima que de enero a agosto se han visto afectadas 3 millones de hectáreas, es un 50% más que en todo 2022. Y es que solo la producción de cereales y de otros herbáceos se ha visto mermada en 2,6 millones de hectáreas. Castilla y León es la Comunidad Autónoma más afectada, seguida de Andalucía. Ambas recibirán 184 y 64 millones respectivamente.

A largo plazo los analistas esperan que las pérdidas por la sequía vayan creciendo, y es que la falta de agua puede costar a nuestro país 4,6 billones de euros de aquí a 2025.