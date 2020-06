La Seguridad Social reabre mañana la atención presencial en sus oficinas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reabrirá desde este jueves al público la mayor parte de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con cita previa en el primer caso, que permanecían cerrados desde la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19.

CSIF denuncia en una nota que la apertura de oficinas se producirá con la incertidumbre de las plantillas ante el volumen de expedientes y la situación de retraso en el reconocimiento de prestaciones por el déficit de personal, ante una reducción del 21% de la plantilla desde 2010, hasta los 23.909 trabajadores.

Asimismo, señala que la apertura no será homogénea, ya que en algunos territorios, como Madrid, las oficinas de la Tesorería (cobros y altas en la Seguridad Social) todavía "no están preparadas".

Para acudir a una oficina del INSS será indispensable haber solicitado una cita previa, cuyo servicio se pondrá en funcionamiento también el 25 de junio. Asimismo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, habrá límite de aforo y un mayor tiempo previsto de atención para cada visita.

El horario de atención presencial será, como antes del cierre, de 9.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes. Para pedir cita previa en una oficina del INSS para solicitar una prestación, por ejemplo, hay que llamar a la línea de teléfono 901 106 570 o entrar en la web www.seg-social.es. En ambos canales se deberán aportar los datos obligatorios.

De inicio, se reabrirán únicamente los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social), ya que cuentan con las condiciones apropiadas para garantizar la seguridad sanitaria y posibilitan mantener la distancia debida.

ASISTENTE VIRTUAL Y ATENCIÓN TELEFÓNICA

En cualquier caso, la Seguridad Social ha reforzado en los últimos meses la atención mediante los canales telemáticos para que se puedan realizar la mayor parte de los trámites a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o de la página web.

De hecho, durante la pandemia el INSS ha resuelto más de 250.000 prestaciones solicitadas por esta vía y en solo una semana ha recibido la demanda de más de 300.000 hogares del ingreso mínimo vital únicamente de forma telemática.

Durante este tiempo se ha puesto en marcha el asistente virtual de la Seguridad Social, ISSA, que permite a los ciudadanos consultar en línea las dudas que puedan plantear en materia de trámites y prestaciones.

Además, se va a potenciar la atención telefónica al público con el objetivo de facilitar los trámites a los ciudadanos y evitar desplazamientos innecesarios.

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 'TE AYUDAMOS'

Por otra parte, la TGSS, mediante un único punto de atención al ciudadano, 'Te Ayudamos', situado en la página web y sede electrónica de la Seguridad Social, guiará a los usuarios para realizar sus gestiones de afiliación, cotización y pago de deuda, pudiendo ser asistidos a través de diversos canales por el personal funcionario.

En el caso de que sea necesario y no se haya podido realizar el trámite de manera telemática, se contactará con el ciudadano para concertar una cita en sus oficinas. Se trata de un servicio integral para atender las consultas y trámites de los ciudadanos.

Por su parte, el Instituto Social de la Marina (ISM) abrió sus oficinas el pasado 8 de junio.

CSIF PIDE UNA REUNIÓN ANTE LOS RETRASOS AGRAVADOS POR EL INGRESO MÍNIMO

CSIF ha solicitado una reunión urgente con los responsables de la Seguridad Social, ante las consultas recibidas por el sindicato ante el retraso de expedientes relacionados con situaciones de Incapacidad Temporal, permisos de paternidad y maternidad, entre otros, durante los meses de Estado de alarma.

Según información recabada por el sindicato en oficinas de diferentes puntos de España, se ha dado orden de que todas aquellas prestaciones de más de 6.000 euros deben de ser remitidas por sistema a Madrid para su revisión y pago, lo que está provocando demoras.

Esta situación se añade a los retrasos en el pago que ya se estaban produciendo desde comienzo de año, tanto en el reconocimiento de incapacidades temporales, como en pensiones de jubilación (de 15 días a más de un mes) y que "se pueden ver agravadas ahora por la gestión de la Renta Mínima", avisa.

En el caso de la renta mínima además se están produciendo disfunciones, según CSIF. Para el trámite de esta prestación se contrató a personal de Tragsatec, si bien hay cuestiones que plantean los ciudadanos, así como el reconocimiento de la prestación, que debe seguir realizando la plantilla de la Seguridad Social.

Esta circunstancia preocupa a los trabajadores, según CSIF, que apunta que, al menos en Madrid, no se van a abrir las oficinas porque hasta las 00.00 horas de este jueves no se puede empezar a dar citas previas y como mínimo hasta el 30 de junio no se podrá atender a los ciudadanos, según constaba en la web hasta este miércoles. El resto de las gestiones se seguirán haciendo de manera telemática, lo que "sin duda generará situaciones tensas por el cabreo de los ciudadanos que acudan".