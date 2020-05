El sector pesquero, "perplejo" ante el tratamiento de la CE a la pesca en su estrategia de biodiversidad

Considera que convierte al mar en un parque temático de ocio, de extracción de energía y socava su viabilidad

El sector pesquero europeo ha mostrado su "perplejidad" ante el tratamiento que la Comisión Europea (CE) hace de la actividad pesquera en la propuesta realizada este miércoles para el desarrollo de una estrategia de Biodiversidad de Europa, según ha informado Europêche, a la que pertenece Cepesca, en un comunicado.

En concreto, cree que la estrategia planteada reduciría "drásticamente" la productividad de la industria pesquera del 'Viejo Continente' y condenaría a Europa a incrementar "notablemente" las importaciones de productos pesqueros de terceros países, alejados de los estándares ambientales y sociales europeos, para alimentar a los ciudadanos de la UE, lo que considera una paradoja y resulta incomprensible.

El sector pesquero europeo considera que la estrategia presentada por Bruselas convierte a los mares en parques temáticos de ocio y de extracción de energía sin tener tampoco en cuenta el impacto ambiental de estas actividades en las poblaciones y los ecosistemas marinos.

El presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha señalado que cerrar el océano a la pesca "entra en conflicto con objetivos fundamentales de desarrollo sostenible". "Es sorprendente leer en esta propuesta, la priorización de los parques eólicos, retomando así el objetivo obsoleto de transformar nuestros mares en el nuevo motor energético europeo", ha señalado.

"La CE elude el trabajo realizado por el sector para la recuperación de las poblaciones y la biodiversidad. Europa necesita una estrategia medioambiental real con objetivos proporcionados, racionales y alcanzables donde todas las industrias sean tratadas en pie de igualdad y no una propuesta infundada basada en estereotipos", ha indicado.

Garat ha avanzado que se pedirá al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que detengan este "despropósito y envíen la propuesta de vuelta a la Comisión para su revisión completa". "Si no se modifica esta estrategia, el comisario no cumplirá con su promesa de no destacar ninguno de los pilares de la sostenibilidad -social, económica y ambiental- durante su mandato", ha subrayado.

Además, señala que la propuesta es "discriminatoria" y socava la viabilidad del sector pesquero europeo, al mermar su productividad y su capacidad para seguir invirtiendo en políticas de mejoras sociolaborales de sus trabajadores y medioambientales.

El sector recuerda a la CE que los productos pesqueros europeos son reconocidos por su "seguridad, alta calidad, así como por su producción bajo un sistema de gestión bien desarrollado y efectivo", y que los buques de la UE están sujetos a una ingente normativa, tanto europea como nacional, que garantiza una actividad responsable y sostenible.

La flota europea lamenta que esta estrategia no tenga en cuenta las enormes mejoras registradas en las poblaciones de peces de la UE ni que la pesca es la industria alimentaria con menor huella de carbono, ya que los productos pesqueros salvajes no requieren alimentación artificial, ni suministro de agua, antibióticos o pesticidas.

El sector también rechaza la propuesta de eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo al ser una de las artes más comunes, certificadas, reguladas e investigadas en Europa, además de ser la única forma viable de pescar determinadas especies clave que se capturan con niveles de RSM.