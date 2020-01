El sector hortofrutícola clama contra Planas "por dar la espalda al campo" ante una "crisis estructural"

Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, junto con las asociaciones de comercializadoras Coexphal y Ecohal, han clamado contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "por dar la espalda al campo" y "seguir negando la falta de rentabilidad y crisis estructural" del modelo 'Almería' de explotaciones familiares y redistribución de la riqueza.

"Nos van a tener en la calle y este movimiento no lo va a poder parar el Gobierno a no ser que tome medidas importantes", han trasladado, en declaraciones a los periodistas, los portavoces del sector a la conclusión de la protesta que este miércoles ha sacado a las vías de acceso y a calles de la capital una caravana de camiones que ha partido a las 10,00 horas de los principales centros de comercialización y ha concluido dos horas después en el centro de la ciudad.

El secretario provincial de COAG y responsable nacional de Frutas y Hortalizas, Andrés Góngora, ha acusado a Planas de "tener una venda en los ojos" y le ha reprochado que "no sepa reconocer un problema" que ha provocado que "llevemos movilizándonos desde otoño de 2019".

"Él va a ser el responsable de una de las huelgas más importantes a nivel nacional en un sector en el que no se puede seguir viviendo ante la situación de quiebra del mercado", ha dicho Góngora, quien ha instado al ministro a "avenirse a razones y poner encima de la mesa" las medidas que se reclaman.

Al hilo de esto, ha asegurado que, mientras el sector está "en quiebra", ve "pasar por delante de sus narices" hacía los mercados miles de "toneladas de producto de terceros países que están tirando los precios en origen y hechos por canallas que se hacen pasar por agricultores pero que son traidores y están muy cerca". "De pueblo no se va la gente por no tener Internet; se va por no tener trabajo", ha concluido.

El responsable de Asaja, Pascual Soler, también ha afeado al ministro "que esté desaparecido" y le ha instado a "conectar con la realidad del campo" al tiempo que ha avisado de que, de no cambiar la tónica ante una crisis que ha calificado de "enorme", declararan "la guerra comercial al ministerio".

"El ministro debería tener vergüenza torera y actuar para frenar el paso ilegal de mercancías y ante las grandes superficies que abusan del productor y de los consumidores. Eso es lo que está permitiendo", ha dicho para añadir que está "obligando" al sector a "salir a las calles en unas condiciones no deseables para nadie".

Soler ha insistido en que se "está tomando el pelo a los productores agrícolas" y ha detallado que, en esta campaña, se han perdido 6.000 hectáreas de tomate y 1.700 hectáreas de judía verde por "falta de rentabilidad".

En la misma línea se ha pronunciado la responsable de UPA, Francisca Iglesias, quien ha reclamado "reglas de juego" para la comercialización ya que el producto "está en manos de otro". "Se está perjudicando por igual al productor y al consumidor porque productos nuestros o de terceros países se venden al mismo precio pero sin que tengan los mismos estándares de calidad y sin provenir de explotaciones familiares", ha lamentado.

Para Iglesias, la concentración de este miércoles es "solo un trampolín" de las movilizaciones que se preparan en el ámbito nacional y Europeo y ha advertido de que, si no se actúa, se va a "perder lo más valioso que tenemos; el modelo 'Almería' y las explotaciones familiares".

"Somos la base de la sostenibilidad, para evitar el cambio climático y fijar la población al medio rural y hay que actuar", ha remarcado.

Por su parte, desde Coexphal y Ecohal se ha reiterado que se está "ante un problema estructural" y ha lamentado que "en Madrid y Bruselas" se "esté jugando con nosotros". "Vamos a morir con las botas puestas y queremos implicación de las administraciones", han finalizado.

La protesta ha arrancado a las 10,00 horas con concentraciones en el Polígono La Redonda de Santa María del Águila, en El Ejido, y en la explanada de CASI Aeropuerto, en la capital. Una hora después se ha iniciado una marcha hacia el puerto de la capital almeriense donde los agricultores participantes se han concentrado en la explanada del Parque de las Almadrabillas bajo el lema 'Salvemos nuestra agricultura, salvemos Almería' y con la etiqueta #AgricultoresalLimite.

La concentración de este miércoles en Almería continuará en las próximas jornadas con nuevas movilizaciones, entre ellas, la tractorada con cortes de carretera prevista para el día siguiente en la provincia de Jaén, a su paso por Andújar, Puerto Carretero, Úbeda y Torredonjimeno.