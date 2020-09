Secretario de Infraestructuras pide dejar actuar a la justicia en caso Alvia

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez, ha pedido este miércoles "dejar que la vía judicial haga su trabajo" al ser preguntado por el cierre de la investigación del Alvia por parte del Juzgado número 3 de Santiago.

"Tenemos que dejar que la vía judicial haga su trabajo", ha dicho Vázquez tras conocer que el maquinista del Alvia que descarriló el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, Francisco José Garzón, y Andrés Cortabitarte, que era director de seguridad en la circulación de Adif, serán los únicos investigados en esta causa.

Asimismo, ha sostenido que "de alguna forma" el caso "tiene todas las garantías jurídicas de una investigación que hay que respetar". "Con todo el respeto, por supuesto, que nos merecen las víctimas y los representantes de sus asociaciones", ha añadido.

Preguntado por si considera que se debe retomar la comisión de investigación parlamentaria, el secretario general ha manifestado que no es una decisión de su competencia: "No me corresponde decir si se tiene que seguir esa comisión parlamentaria o no".

En su momento, ha apuntado, se produce la comisión "con el voto favorable del grupo parlamentario socialista". "Esto es algo que tendrá que decidir el Parlamento", ha zanjado. EFE

