Scope confirma el rating de BBVA en 'A+' con perspectiva 'estable'

Advierte del riesgo del banco por su exposición a Turquía

Scope Ratings ha confirmado su calificación a corto y largo plazo de BBVA en 'A+' con perspectiva 'estable' y ha asignado la calificación 'BB+' a las dos últimas emisiones de AT1 de la entidad, según ha informado la agencia alemana de rating.

Scope sigue considerando a BBVA como "uno de los bancos más fuertes de España", gracias a su modelo de negocio de banca comercial y minorista altamente diversificado, con una fuerte presencia en México, Estados Unidos y Turquía.

Scope sostiene que este grado de diversificación ha permitido a BBVA obtener "importantes beneficios" a nivel consolidado, a pesar del difícil entorno operativo en España, y generar capital de forma orgánica. "El banco ha resistido el colapso del mercado inmobiliario español y los mercados de financiación estresados cuando los rendimientos de los bonos soberanos nacionales se dispararon en 2011 y 2012", ha apuntado.

Sin embargo, la agencia no valora tan positivamente la exposición de BBVA a Turquía, debido a la volatilidad macroeconómica, aunque señala que el impacto "ha sido manejable hasta ahora" y la filial turca Garanti ha podido cubrir las crecientes provisiones de crédito con ingresos antes de provisiones.

Según ha apuntado la firma, si la calidad de los activos turcos se deteriora por encima de las expectativas actuales, podría representar un riesgo más importante para el perfil crediticio de BBVA. "La exposición de BBVA a Garanti es relativamente limitada (4.000 millones de euros), pero la pérdida de Turquía perjudicaría el perfil de diversificación y las perspectivas de crecimiento del grupo", ha señalado.

Scope ha destacado que el crédito de BBVA se beneficia de "un sólido marco regulatorio y de supervisión en Europa", pero que sus filiales no pertenecientes a la UE también están sujetas a diferentes conjuntos de normas y a los supervisores de cada país.

Además del rating de BBVA en 'A+', Scope ha confirmado las calificaciones, todas ellas con perspectiva 'estable', de la deuda senior no garantizada preferente ('A+'), la deuda senior no garantizada no preferente ('A'), la deuda AT1 ('BB+') y la deuda a corto plazo ('S-1+').

Scope ha advertido de que la calificación de BBVA podría ser rebajada debido al empeoramiento de los fundamentos financieros de sus filiales, especialmente de Turquía y México. En cambio, la calificación podría ser mejorada si el esfuerzo de digitalización de BBVA condujera a un fortalecimiento material de su posición en sus mercados principales.