Savills Aguirre Newman recibe el premio 'British Investment in Spain' de la Cámara de Comercio Británica

La inmobiliaria Savills Aguirre Newman ha recibido el premio 'British Investment in Spain', otorgado por la Cámara de Comercio Británica en España en el marco de los 'UK-Spain Business Awards', por contribuir al dinamismo de la economía y la sociedad española.

La firma británica se fusionó con la consultura española Aguirre Newman en 2017, para consolidar una nueva posición de liderazgo en la industria de servicios inmobiliarios, una apuesta por el sector en España que ha querido reconocer la Cámara de Comercio Británica.

Para el vicepresidente ejecutivo de Savills Aguirre Newman, Stephen Newman, el premio "nos enorgullece especialmente, y diré que aún más como británico". "Es un reconocimiento a los logros que hemos conseguido estos años al unir una compañía británica con una española, con lo que hemos conseguido fortalecer y desarrollar nuevos servicios en un mundo tan cambiante", ha añadido.

La entrega de premios se celebró el pasado jueves en la Bolsa de Madrid y contó con la presencia del embajador británico en España, Hugh Elliot, y el Alto Representante del Reino Unido para Comercio en Europa, Andrew Mitchell.

En la categoría 'Growth in the UK', los galardonados fueron InCom y Consentino. La 'Driving Collaboration' fue otorgada a Fenin y Finnovating. Los premiados en la categoría 'Winning Business in Spain' fueron Badcock y Oncimmune. Isolée y Fricodan fueron reconocidos como 'Partnership in Business', mientras que el 'New UK investor' recayó en AISTech y TRIA.

La categoría 'Clean Growth' fue para Solarcentury y el 'Spanish Investment in the UK' ortorgada por Banco Santander lo recibieron Irizar y Sargadi. Por último, Savills Aguirre Newman compartió premio en su categoría con GlaxoSmithKline.