Santiago Niño-Becerra, economista, sentencia el fin de la clase media: "Habrá una élite de 'insiders' y luego estará el resto"

“No estamos ante una nueva crisis económica, sino ante un cambio de sistema”. Con esta contundencia, el economista Santiago Niño-Becerra analiza la situación actual, que define como una transición de modelo similar a la que se inició en 1929. Según explica, el modelo que ha funcionado hasta ahora “se ha agotado, se ha hecho viejo”, y estamos entrando en una nueva era definida por el inmenso poder de la tecnología, la concentración de capital en oligopolios y el declive del poder de los estados.

La sociedad de 'insiders' y 'outsiders'

Uno de los cambios más drásticos de este nuevo paradigma será el fin de la clase media tal y como la conocemos. Niño-Becerra asegura que este estrato social, creado tras la Segunda Guerra Mundial por necesidad económica y para garantizar la paz social, “ha dejado de ser necesaria”. En su lugar, vaticina una sociedad polarizada, dividida entre dos grandes grupos.

Fragmento de la entrevista

Por un lado, una élite de “personas ultranecesarias, integradas, imprescindibles, esenciales”, a los que denomina insiders. Por otro, una gran masa de población que quedará apartada del sistema productivo: “los outsiders” o “el resto”. Para este segundo grupo, el economista contempla un futuro sostenido por lo que llama el “trinomio social”: una renta básica, la legalización de la marihuana y el ocio gratuito.

Los insiders son personas ultranecesarias, integradas, imprescindibles, esenciales... y luego estarán el resto" Santiago Niño-Becerra Economista

El preocupante diagnóstico para España

En este contexto global, la situación de España es especialmente delicada. Niño-Becerra critica el falso relato sobre la necesidad de aumentar la población y señala el verdadero problema: “la productividad”. El economista ofrece un dato demoledor para ilustrar el atraso del país en esta materia.

“España tiene hoy la productividad que Alemania tenía en 1996”, afirma, lo que obliga al país a basar su crecimiento en “masa, no por productividad”. Este modelo se sustenta en sectores de bajo valor añadido como el turismo y los servicios, que demandan trabajo barato y mal remunerado, provocando salarios bajos y una constante “fuga de talento”, ya que el 65% de los que emigran tienen estudios universitarios.

España tiene hoy la productividad que Alemania tenía en 1996" Santiago Niño-Becerra Economista

¿Cómo protegerse ante el cambio?

Ante un futuro tan disruptivo, la pregunta sobre cómo pueden protegerse los ciudadanos es inevitable. La primera recomendación de Niño-Becerra se aleja de las finanzas y se centra en el ámbito profesional: “profesionalizar su hobby”. Sostiene que los recorridos profesionales tradicionales “se están muriendo” y la clave será destacar en una actividad única y especializada, convirtiéndola en una profesión.

EFE



En cuanto a la inversión, el economista se muestra cauto con los mercados tradicionales como la deuda pública, por la creciente desconfianza en los estados, o la bolsa, por la capacidad de manipulación de grandes fondos como Blackrock. Para los perfiles más arriesgados, sugiere el Bitcoin, aunque advierte de su enorme volatilidad. Para quienes busquen seguridad y “dormir tranquilos”, la recomendación es clara: “comprarse una vivienda y alquilarla”, un activo que considera un valor refugio a largo plazo.