Sánchez traslada a sindicatos y patronal su apuesta por el diálogo social

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles a los sindicatos UGT y CCOO y a las patronales CEOE y Cepyme la necesidad de reforzar el diálogo social en la próxima legislatura.

Fuentes de Moncloa han señalado que en las conversaciones telefónicas mantenidas este miércoles con los agentes sociales Sánchez ha mostrado su voluntad de conseguir la investidura y formar Gobierno cuanto antes con el objetivo de abordar las transformaciones que necesita el país.

Estas mismas fuentes han valorado el "tono constructivo" de las conversaciones y la "buena disposición por parte de todos los interlocutores".

En declaraciones a los medios, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha agradecido que Sánchez tenga presentes a los empresarios y dé espacio al diálogo social. "Que el futuro presidente del Gobierno plantee que tenemos ese espacio, que por otro lado, insisto, nos lo da la Constitución, es de agradecer", ha afirmado.

Sobre la opciones para la investidura, Garamendi ha dicho que Sánchez "no le ha comentado si sale o no sale" y que no han entrado en tema de pactos.

Respecto a la postura de la patronal, ha avanzado que hay dos líneas claras, que son la Constitución Española y la Ley, y todo lo que se hable dentro de ahí, "lo apoyamos", al tiempo que ha insistido en la necesidad de estabilidad y moderación y de rigor presupuestario en un contexto de desaceleración económica.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que Sánchez le ha transmitido que quiere "en el próximo periodo el marco de diálogo social juegue un papel muy relevante", un aspecto en el que se ha mostrado de acuerdo con el presidente en funciones.

Ha reclamado la subida del salario mínimo, la corrección de las reformas laborales, la derogación de la reforma de pensiones y el planteamiento de reformas estructurales en el marco del diálogo y la concertación social, al tiempo que ha deseado una investidura "cuanto antes".

De la misma manera, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado la derogación de la reforma laboral, de la reforma de pensiones, el reforzamiento de la protección social y la lucha contra la pobreza.

Asimismo, ha pedido que se negocien "aspectos fundamentales" de los Presupuestos y que se forme cuanto antes un Gobierno para recuperar derechos, cohesión social y convivencia.