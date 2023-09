Sánchez revela que mantenía una comunicación "recurrente" con María Teresa Campos y dice que "rompió techos de cristal"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha revelado que mantenía una comunicación "recurrente" con la periodista y presentadora María Teresa Campos, que ha fallecido este martes a los 82 años, y ha destacado que fue una mujer que "rompió techos de cristal".

"Lo único que puedo decir en nombre del Gobierno de España a ella y a su familia es gracias por tanto, porque hizo mucho bien a la sociedad española", ha manifestado Sánchez, este martes, a la salida del tanatorio de La Paz, donde han sido trasladados los restos mortales de la periodista, y hasta donde el presidente del Ejecutivo en funciones se ha trasladado para expresar sus condolencias a la familia.

Según ha indicado, Campos es "una mujer que trasciende a su tiempo, una de las grandes comunicadoras de la historia" de España, "que rompió muchos techos de cristal, que siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres".

Además, Sánchez ha revelado que, desde que en una ocasión fue entrevistado por María Teresa Campos, comenzó a mantener una comunicación "recurrente" y "constante" con la presentadora. Según ha precisado, incluso en los momentos donde padeció más la enfermedad mantuvieron ese contacto.

"Desde esa entrevista tuvimos una relación, no voy a decir estrecha pero sí que tuvimos una relación de comunicación bastante recurrente porque ella era una mujer muy comprometida con la sociedad, seguía mucho la política, la actualidad política y los debates en nuestro país y, bueno, no voy a decir que fue una amiga porque evidentemente no fuimos personas muy cercanas en ese aspecto pero sí que tuvimos una comunicación muy recurrente en donde, bueno, pues intercambiamos pareceres, ella siempre me daba mucho su opinión", ha señalado.

A su juicio, María Teresa Campos era "una mujer entrañable, una mujer absolutamente comprometida con su tiempo" y "un referente que trasciende el propio mundo de la comunicación" porque fue "una mujer absolutamente polifacética que dio ejemplo en muchas cosas" y "siempre enarboló la bandera del compromiso y del respeto".

Además de "abrir mucho camino" a las mujeres periodistas, Sánchez ha destacado que también "rompió muchos esquemas en la comunicación, innovando en los programas" y "representando a muchas generaciones".