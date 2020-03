Sánchez prevé recesión profunda pero recuperación rápida porque el PIB crecía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado que la recesión económica será profunda, pero que la recuperación será rápida, ya que la pandemia del COVID-19 se ha producido cuando la economía estaba creciendo.

En su comparecencia en el Pleno del Congreso para explicar el estado de alarma y las medidas económicas y sociales del Gobierno, Sánchez también ha señalado que será "sensible" en el ámbito de la vivienda para proteger a los más vulnerables, ya que "de esto también hay que ocuparse".

"Este país no puede repetir los errores del pasado", ha dicho tras apelar a la unidad política y social.

"La recuperación puede ser rápida si la hacemos entre todos", ha recalcado, tras afirmar que antes de esta situación de emergencia la economía crecía de forma equilibrada por lo que es razonable pensar que tendrá resiliencia ante un evento de este tipo.

"No es lo mismo que el COVID-19 afecte a un organismo grave que a uno robusto. Lo mismo pasa con la economía", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "no es lo mismo un shock de este tipo económico cuando la economía crecía y cuyo ciclo expansivo no estaba agotado".EFE