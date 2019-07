Sánchez Llibre rechaza paro de país tras la sentencia del juicio del 'procés'

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha dicho este lunes que no está a favor de un paro generalizado "de país" si la sentencia del juicio del 'procés' es condenatoria.

En rueda de prensa para valorar el estado de las infraestructuras de Cataluña, Sánchez Llibre ha apuntado que la patronal no va a entrar a hacer valoraciones políticas respecto a futuras sentencias.

"No vamos a estar de acuerdo con un paro generalizado de país", ha dicho, porque ha considerado que la patronal está por la economía productiva y no va a entrar en consideraciones políticas que no le competen.

Este fin de semana, el presidente de la Cámara de Barcelona, el empresario independentista Joan Canadell, se ha mostrado partidario de hacer un "paro de país" si sirve para "desencallar" la situación de Cataluña, después de que, en una entrevista en TV3, Jordi Sánchez, apostara por un "paro de país" indefinido si la sentencia para los políticos independentistas es condenatoria.