Sánchez Llibre pide a los partidos que pacten "de una puñetera vez" un Govern

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido a los partidos políticos que se pongan de acuerdo de una "puñetera vez" para formar Govern porque, con la crisis económica actual, sería una irresponsabilidad no coger el mensaje de los electores y volver a repetir las elecciones.

En rueda de prensa para defender la ampliación del Aeropuerto de El Prat, Sánchez Llibre ha explicado que los políticos se tienen que poner de acuerdo para formar gobierno, un Govern que gobierne "para todo el mundo".

Ha lamentado que estos días estamos asistiendo a peleas públicas entre JxCat y ERC, lo que a su juicio "puede provocar desafección" entre la gente.

Para el presidente de la patronal catalana, sería una irresponsabilidad que los políticos no atiendan el mensaje que les dieron los ciudadanos el pasado 14 de febrero y les aboquen a unas nuevas elecciones, cuando lo que necesita Cataluña es un gran pacto de país para centrarse en la recuperación económica y en que los más afectados por la pandemia no acaben en una crisis social que no podamos parar.