Sánchez Llibre (Fomento del Trabajo) rechaza un 'paro de país' en respuesta a la sentencia del 1-O

Afirma que la coyuntura política aún no es favorable para el retorno de las empresas

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha rechazado un 'paro de país' como respuesta a la sentencia del 1-O, que se prevé en próximas semanas.

"Estamos totalmente en contra de un paro de país. Nuestra hoja de ruta no es parar el país, sino incrementar la actividad empresarial para revertir sus resultados en el bienestar de las personas", ha dicho Sánchez Llibre en una entrevista de 'Expansión' recogida por Europa Press.

Preguntado por si los empresarios temen la respuesta a esta sentencia, ha indicado que los posicionamientos de la patronal son económicos: "Las cuestiones sobre la sentencia del 1-O las tendrán que dirimir las formaciones políticas. Queremos estar al margen de esta situación".

En lo que sí se posiciona Fomento del Trabajo es en materia de presupuestos, y sobre la oferta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los comuns de una subida del IRPF para aprobar las cuentas catalanas de 2020, ha dicho: "Queremos tener presupuestos y nos adaptaremos a lo que decida la Generalitat".

"Si éstos no nos gustan, porque tienen más presión fiscal, hablaremos con los grupos parlamentarios para que no perjudiquen a empresas y familias. Un país sin presupuestos no puede funcionar", ha añadido.

RIESGOS DE INESTABILIDAD ECONÓMICA

A punto de cumplir un año en el cargo, Sánchez Llibre ha sostenido que lo que más le preocupa, aparte del panorama político, es que "hay riesgos de inestabilidad económica que antes no estaban", como la desaceleración.

"Esta situación nos da la razón para pedir con más contundencia a los partidos que no vuelvan a estar seis meses más en funciones. España no pude aguantar cuatro años y cuatro elecciones; en Cataluña, siete elecciones", ha apostillado.

Ha sostenido que Fomento del Trabajo no ha detectado una reducción de la productividad o en la expectativa de negocio, pero "si no se piensa con luces largas, se notará a medio y largo plazo".

Sobre la vuelta de las empresas que trasladaron su sede fuera de Catalunya, ha admitido que la actual coyuntura no facilita que los empresarios vuelvan.

"Hay inestabilidad política en España, en Cataluña faltan presupuestos y la sentencia del 1-O está al caer", ha dicho, y ha confiado en que las empresas vuelvan a partir de 2020.