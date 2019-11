Sánchez Llibre (Foment) pide gobernar "sin más dilación" y condenar contundentemente los altercados

Valora positivamente el anuncio de un Gobierno de coalición entre PSOE y UP pero les pide que "cuiden" a las empresas

El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este lunes a las autoridades gobernar "sin más dilación" y condenar contundentemente los altercados que se han producido en protestas por la sentencia del 1-O.

Lo ha dicho en la ceremonia de entrega de los Premios Carles Ferrer Salat y las Medallas de Honor, a la que han asistido las ministras en funciones Nadia Calviño, Margarita Robles y María Jesús Montero; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera.

Sánchez Llibre ha sostenido que la política "continúa estancada en ella misma sin poner 'luces largas' y atender el interés general" desde hace un año, cuando se celebró la anterior entrega de premios, y ha criticado la falta de presupuestos tanto en Cataluña como en el resto de España.

"No se puede demorar más la gobernación y la toma de decisiones. La desafección política es ya excesiva. La sociedad necesita confiar en sus instituciones para que todo el engranaje democrático funcione por el bien de todos, y no en un beneficio de un partido u otro", ha remarcado.

Ha abogado por "afrontar todos los problemas" que hay sobre la mesa con valentía, y ha subrayado que la política no puede convertirse en una dificultad que frene las posibilidades reales de crecimiento de la economía y el bienestar, como ha dicho que sucede desde hace demasiado tiempo.

Asimismo, ha sostenido que el Gobierno y el Govern deben "recuperar" su relación institucional, y ha recalcado que la solución al conflicto político debe pasar por la negociación y el acuerdo.

Entre los asistentes ha destacado la presencia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; los consellers de la Generalitat Àngels Chacón, Damià Calvet y Chakir El Homrani, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín.

También han acudido a la ceremonia el secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros, y el de CC.OO. Cataluña, Javier Pacheco; el presidente de Pimec, Josep González; el de la Cecot, Antoni Abad; el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, y el consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, entre otros.

"CONDENA CONTUNDENTE"

Sánchez Llibre ha defendido que el derecho a reunirse y manifestarse "no ampara provocar la barbarie", y ha considerado que tampoco recoge impedir físicamente el acceso a los estudiantes a la universidad.

"Querer perjudicar la economía, como afirman los protagonistas de esta barbarie, necesita una respuesta rápida y eficiente de las autoridades", ha expuesto.

Es por ello que ha exigido a las autoridades presentes en la cena una "condena contundente" a los altercados producidos en Cataluña desde la publicación del fallo del 1-O para que no se vuelvan a repetir.

"No condenar la barbarie y no evitarla es una grave irresponsabilidad del Govern", ha enfatizado y ha indicado que éste tiene la obligación de garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, tanto de los que quieren manifestarse como de los que no.

GOBIERNO DE COALICIÓN

Sobre el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Sánchez Llibre ha valorado que es "una buena noticia" desde la perspectiva de la responsabilidad de ambos grupos, pero les instado a configurar un ejecutivo estable, moderado y riguroso.

"Cuiden, mimen, den el máximo cariño a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos, a la economía productiva en general, pues de nosotros depende afrontar con éxito los retos económicos del futuro", ha defendido.

También les ha pedido no "dar marcha atrás" en algunas reformas que han sido positivas y han permitido consolidar el crecimiento y la creación del empleo, además de reclamarles políticas que refuercen la competitividad.

El presidente de Foment del Treball ha agregado que la política fiscal debe servir como instrumento al servicio de la generación de actividad económica y no al mecanismo para cuadrar las cuentas estatales: "Creemos que más presión fiscal sería un error y un freno al progreso".