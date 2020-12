Sánchez cuenta como compromiso cumplido el alza del SMI y prorroga el de 2020

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado como uno de los compromisos más relevantes cumplidos por el Ejecutivo de coalición la subida del salario mínimo, que ha decidido mantener de momento en 950 euros, aunque con la promesa de llegar al 60 % del salario medio al final de la legislatura.

Durante su comparecencia para rendir cuentas de los compromisos adquiridos, Sánchez ha reivindicado que desde 2018 el salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido un 29 %, pasando de 735,9 a 950 euros brutos mensuales, lo que ya supone un 42 % del salario medio de España.

Sin embargo, el presidente ha considerado que en estos momentos las empresas no están en situación de acometer subidas adicionales cuando están lidiando con una crisis que ha puesto en riesgo su propia viabilidad.

"Cuando me pregunta por qué sí a los funcionarios y a los pensionistas y por qué no en el sector privado, es porque en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando porque necesita ese alivio (...) para poder sobrevivir", ha zanjado el presidente cuando le han preguntado por qué el SMI no se ha subido al menos un 0,9 %, como las pensiones y los sueldos públicos.

Ha recordado que muchas empresas están en una situación "dramática" que ha obligado al Ejecutivo a movilizar recursos públicos para sostenerlas, con medidas como los préstamos avalados por el Estado o las moratorias de impuestos y pagos a la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha informado de que la prórroga temporal del SMI de 2020 se mantendrá hasta que se apruebe una nueva cuantía para 2021 con acuerdo de patronal y sindicatos.

No obstante, se antoja difícil que en las próximas semanas se pueda alcanzar un pacto para subir el SMI después de que el presidente haya defendido este martes que no se da la coyuntura oportuna para hacerlo.

CCOO y UGT han denunciado que las declaraciones de otros miembros del Gobierno en el mismo sentido otorgan a la CEOE la prerrogativa de vetar una eventual subida del SMI y han recordado que el Ministerio de Trabajo les prometió en la mesa negociadora que no habría una congelación.

Esta es una de las discrepancias que PSOE y Podemos mantienen en el seno del Ejecutivo y que han trascendido a la opinión pública, a pesar de lo cual Sánchez ha augurado una legislatura "larga y fructífera" al Gobierno de coalición.

La futura reforma del sistema de pensiones es otro de los asuntos en los que han salido a relucir diferencias internas, aunque Sánchez ha dicho este martes que se hará siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo y con consenso social.

Ha añadido que la reforma es necesaria, pero no urgente, y que de momento se ha cumplido el compromiso de revalorizar las pensiones conforme a la evolución del coste de la vida.

Durante su comparecencia para hacer balance del primer año de Gobierno, el presidente ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 han permitido avanzar de manera directa en el 33 % de los compromisos adquiridos.

También ha subrayado otros logros como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, la regulación del teletrabajo y la aprobación de los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras.

Entre los compromisos en los que aún no se ha avanzado nada, el informe del Ejecutivo subraya la derogación de los aspectos mas lesivos de la reforma laboral de 2012 o la reforma del sistema de financiación autonómica. EFE

