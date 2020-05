Sánchez asegura que el Covid no puede servir como excusa para debilitar el Estado de bienestar

Aboga por mantener el objetivo de reindustrializar el país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que esta crisis no puede servir como excusa para debilitar el Estado de bienestar y abandonar los objetivos como reindustrializar el país.

Así lo ha señalado en la sesión de control al Gobierno en el Senado tras ser preguntado por el senador del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal Eduardo Fernández Rubiño por las medidas que piensa el Gobierno adoptar para los jóvenes de "la generación de las crisis".

Según Sánchez, si el Estado va a tener que dar un salto de deuda pública para frenar el impacto de la crisis sanitaria, al menos que sirva para que "las generaciones venideras tengan una economía más sostenible".

El presidente le ha trasladado al senador Fernández Rubiño que en el acuerdo para formar Gobierno con Unidas Podemos se recogía un marco de relaciones laborales que hoy en día es "más que evidente" que se debe poner en pie.

"Lo que hemos visto en este mes tan duro es que los contratos temporales, y los más precarios, han sido los primeros damnificados y expulsados del mercado laboral como consecuencia parón económico, y en esto está el Gobierno", ha apostillado.

Sánchez ha dejado claro que esta no es solo una crisis más para "la generación de las crisis", como ha llamado a los jóvenes de la generación 'Z' y de la 'millennial', sino que es "la crisis de nuestras vidas".

Desde su punto de vista, una de las lecciones principales que se deben sacar tras el Covid es que "se debe reforzar el proyecto" europeo. Por ello, ha instado al senador a que los jóvenes exijan a Europa que España tenga más resortes públicos y comunes y además más fuertes de los que ha tenido hasta ahora.

Para el senador Rubiño, "no habrá reconstrucción posible sin incluir a los jóvenes, porque si no participan ellos en la recuperación, no va a haber pacto posible".

De hecho, ha dejado claro que "el pacto más importante tiene que ser intergeneracional, para evitar que la generación perdida, la de los jóvenes, no sea la generación triturada".

Rubiño ha reconocido que hay causas estructurales que "no se cambian con una varita mágica ni con un parche", pero cree que es necesario cambiar el modelo productivo y avanzar hacia un modelo en el que los jóvenes no estén en una precariedad perpetua y haya empleos de valor añadido y no temporales. "No se puede abandonar a los jóvenes, tienen que estar aquí, porque hemos hecho un enorme inversión como sociedad en esta generación", ha añadido.

Sánchez ha afirmado que se queda con la idea del pacto intergeneracional y ha puesto de relieve que España va a dar un salto de deuda pública y que, en estos momentos, el Gobierno está sosteniendo con todos los recursos la renta del 31% de la población ocupada de España.

El presidente ha hecho hincapié en que la voluntad del Gobierno de España y la suya propia es la de "tejer acuerdos". "Seguro que podemos hacer muchas más cosas, pero no se puede obviar la voluntad del Gobierno de España de que de esta crisis vamos a salir todos y no se puede dejar a nadie atrás", ha remarcado.

Rubiño también ha utilizado su turno de palabra para remarcar que "le parece una irresponsabilidad que no se apoye mañana el estado de alarma". "Me parece jugar a la ruleta rusa con los ciudadanos por un puñado de votos", ha añadido.