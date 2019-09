Sánchez asegura que "no aceptará" un Presupuesto europeo "fuertemente" condicionado a "reformas "dictadas"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que cuando se negocie un futuro Presupuesto para la Unión Europea (UE) "no aceptará" un "instrumento presupuestario" que implique "una fuerte condicionalidad" a la adopción de "reformas dictadas desde el exterior".

"España no aceptará un instrumento presupuestario que no añada valor al Presupuesto europeo, que no contribuya a dar estabilidad económica, o que conlleve una fuerte condicionalidad ligada a la adopción de reformas dictadas desde el exterior", ha dicho.

Durante su intervención ante la Cámara Baja para informar sobre los Consejos Europeos del mes de junio y de la próxima salida del Reino Unido de la UE, Sánchez ha tomado como "punto de partida" el refrendo de los acuerdos ya alcanzados en el Eurogrupo que, ha dicho, "tiene que tener continuidad".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de que ese presupuesto comunitario cuente con un seguro común de desempleo "complementario" a los sistemas de protección de cada país, así como un seguro común en la garantía de depósitos ante posibles insolvencias de entidades financieras.

Respecto a este punto, el presidente en funciones ha manifestado que los países de la Unión Europea deben ser "mucho más ambiciosos" y que considera "insuficiente" este avance, pues cree que la UE lleva "demasiado tiempo debatiendo sobre la oportunidad y reducción de riesgos necesaria para poner en marcha el EDIS (fondo único de garantía de depósitos, por sus siglas en inglés)".

"Tenemos que intensificar la labor a nivel político y España va a implicare de forma decidida en esta cuestión", ha aseverado, colocando este instrumento como "tercer pilar imprescindible de la Unión Bancaria".