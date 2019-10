Salir fuera de España, una oportunidad laboral para, incluso, mayores de 50

La edad, la formación y la situación laboral en España son determinantes para decidirse a salir fuera. Ya son un 50% quienes lo ven como una opción atractiva, aunque tengan trabajo. Un porcentaje que sube al 68% en los menores de 25 años. Prefieren un trabajo internacional, aunque aquí tenga empleo porque creen que van a mejorar.

Muy distintos son los motivos y las cifras si hablamos de mayores de 45 años. Son un 34% quienes optan por marchar y lo hacen cuando no tienen más remedio.

Es lo que le ocurrió a Violeta. La despidieron con 50 años. Su segunda oportunidad la ha tenido en Inglaterra. Lleva ya 5 años entre Londres y Rugby, la ciudad que dio nombre a este deporte. Allí trabaja en lo suyo, en telecomunicaciones: “En España no encontraba nada. No había trabajo y menos para una mujer y con 50”, a pesar de que habla Inglés y Francés perfectamente.

Comenzó a enviar currículums fuera y le llegaron varias respuestas, hizo vídeo entrevistas y finalmente una entrevista presencial. “Aquí piensan que si tienes más edad tienes menos absentismo y mejor preparación por la experiencia que has acumulado. Sólo valoran tu capacidad profesional”.

Además, Violeta ha ganado en conciliación “No tengo hijos, pero veo a mis compañeros. Aquí son mucho más respetuosos con tu tiempo y no hay problema en trabajar desde casa porque lo que cuenta es la productividad”.

No obstante, Violeta reconoce que si pudiera, volvería aunque no fuera en su sector, pero “Sigo enviando currículums y solo me contestan cuando no envío foto o rebajo mi capacitación. Cuando saben mi edad ni siquiera me contestan”.