Ryanair realiza al cien por cien la huelga tras cancelar los seis vuelos en los que podía secundarse

Convocan una concentración el lunes enfrente del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones

La compañía aérea de Ryanair ha secundado al cien por cien la huelga al cancelar los seis vuelos de este domingo que no estaban sujetos a los servicios mínimos de huelga, decretados por el Ministerio de Fomento, a los que se suman los ocho vuelos de mañana, 2 de septiembre, que Ryanair ha confirmado su cancelación.

A través de un comunicado, la compañía aérea ha explicado que las conexiones canceladas previamente ascienden a catorce de los 1.900 vuelos que Ryanair tiene previstos para las jornadas del 1 y 2 de septiembre. "Lo que da una idea de la magnitud del abuso que suponen los servicios mínimos, que alcanzan al 99,3% de los vuelos", ha señalado la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez.

Según ha detallado, los tripulantes de la compañía aérea "amenazados por el cierre de cuatro bases y 512 despidos, no han podido ejercer su derecho a la huelga, gracias al patrocinio de Fomento que hoy considera vitales los vuelos", pero no a 8 de enero "cuando cierren las bases por la que sólo los trabajadores están peleando".

Por eso, para mañana se ha convocado una concentración delante del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, a las 12.00 horas, y que llevarán el viernes, 6 de septiembre y tercera jornada de huelga, al Ministerio de Fomento.

TENERIFE SUR, EL MÁS AFECTADO

El aeropuerto de Tenerife Sur ha sido el más afectado por los retrasos este domingo. Según ha especificado el secretario general de USO-Ryanair, Gustavo Silva, los tres primeros vuelos de la mañana, a Barcelona, Santiago y Sevilla, han salido con entre 15 y 25 minutos de retraso" debido a que no toda la tripulación había recibido su citación como "servicio mínimo" y ha decidido por tanto "hacer huelga". "Ryanair tuvo que complementar tripulaciones, retrasando las salidas", ha añadido.

A medio día, también se han provocado retrasos en dos vuelos ya que, según ha resaltado Silva, no había "trabajadores de imaginarias al no ser servicio mínimo y querer hacer huelga". "Se recolocó a un tripulante en el de Eindhoven, que salió con 45 minutos de retraso, y se reprogramó Hahn sin nosotros, con más de 7 horas de retraso y tripulación inglesa traída como pasajeros específicamente como esquirola de nuestra huelga. También el Hahn-Tenerife, que no debería haber salido por no haber llegado el vuelo y la tripulación, ha sido operado por tripulantes alemanes, en otra injerencia que hemos denunciado", ha señalado Silva.

Traer tripulantes de otros países para "sabotear" la huelga española ha sido, según han detallado en el comunicado, una práctica "habitual" en la primera jornada de paros, después de indicar que un tripulante de la base de Oporto ha llegado a Tenerife y seis belgas al aeropuerto de Málaga.

"Y esto porque el sindicato portugués de tripulantes ha actuado rápidamente para avisar a sus afiliados y ha abortado el envío de un pasaje completo desde allí. Además, sabemos que están llamando a compañeros de Londres-Standsted para operar mañana desde Girona y Barcelona, aunque no nos consta aún que ninguno se haya desplazado", ha asegurado el responsable de Vuelo de USO-Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

INCIDENCIAS TAMBIÉN EN SEVILLA Y MÁLAGA

Ryanair ha cancelado unilateralmente una conexión entre Sevilla y Barcelona, aunque Estévez ha destacado que a Aena se le ha notificado como "causa de huelga", cuando se canceló "antes de que la tripulación tuviese hora de llegada al aeropuerto y no pudiera saber siquiera si los trabajadores iban a presentarse o no" en su puesto de trabajo.

Por tanto, la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO ha advertido que desde la compañía Ryanair no saben si este acto acabará "repercutiendo en otra cancelación Barcelona-Sevilla por falta de aeronave y tripulación" en el aeropuerto de El Prat.

Para finalizar, el comunicado ha señalado que Iglesias ha tenido que formalizar una denuncia ante la Guardia Civil del aeropuerto de Málaga para que "levantase acta de cuánta gente había en la sala de firmas, pues Ryanair había citado a muchos más trabajadores que en un día normal".