Huelga de Ryanair: ¿Reembolso, reubicación o compensación? ¿cómo puedes reclamar si te afecta?

Con el verano llega todo un clásico, las huelgas del transporte. Por lo pronto los tripulantes de cabina de Ryanair en España ya están llamados a seis jornadas de paros de 24 horas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, coincidiendo justo con la primera operación salida de verano con el fin de que la aerolínea retome las negociaciones del primer convenio colectivo.

Ryanair cuenta en la actualidad en España con una plantilla de 4.000 personas, de las que 1.200-1.300 son tripulantes de cabina y el resto pilotos y trabajadores de tierra que se reparten en diez bases (Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia, Gerona, Santiago de Compostela e Ibiza).

REEMBOLSO, REUBICACIÓN O COMPENSACIÓN

Ante el anuncio de esta huelga, ¿qué pueden hacer los afectados? ¿cómo se puede reclamar? Como en cualquier huelga de transporte como la de Ryanair, los consumidores afectados "tienen derecho a que su viaje sea reembolsado o a ser reubicados", según ha explicado aCOPE.es,Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU. En el caso de que los usuarios no contemplen esta última alternativa, -por ejemplo, porque su viaje carezca ya de sentido-, "tendrían derecho a una compensación", al igual que si se produceretrasos o cancelaciones.

El Tribunal de Justicia Europeo, ya dictaminó hace un tiempo que el derecho a la huelga es totalmente necesario y un derecho protegido, si bien, recuerda Izverniceanu, "eso no significa que sea una circunstancia extraordinaria como las líneas aéreas quieren argumentar", por tanto, insiste, "no lo pueden utilizar de escudo y decir que no pagan".

DAÑOS COLATERALES

Por tanto, "si un consumidor se ve afectado por la huelga de Ryanair, está en su derecho de reclamar, de ser reubicado o de ser compensado como en los casos de retrasos aéreos o de overbooking". Y si se produce algún daño colateral, como la pérdida de una conexión o de un hotel, también puede reclamar, "pero por vía judicial".

EL CONVENIO COLECTIVO, EN EL PUNTO DE MIRA

Ryanair defiende que ha negociado convenios colectivos que cubren al 90 % de su gente en toda Europa y que, en los últimos meses, ha estado negociando mejoras de los mismos, mientras trabaja en la fase de recuperación de la pandemia. A su juicio, esas negociaciones "van bien" y no espera que se produzcan alteraciones generalizadas este verano.

La compañía destaca que, en España, ha alcanzado un convenio colectivo con CCOO, el sindicato más grande y representativo del país, que "aporta mejoras para los tripulantes de cabina españoles y refuerza el compromiso de Ryanair con su bienestar".

Sin embargo, los sindicatos USO y Sitcpla, que aseguran que son las únicas organizaciones elegidas por los trabajadores para negociar sus condiciones, acusan a Ryanair de haberse levantado de la mesa de negociación tras el anuncio de posibles movilizaciones en España y otros países europeos, y la firma de un acuerdo con CCOO, sindicato "sin implantación" entre el personal de vuelo de la compañía.

Ryanair califica los anuncios de los sindicatos USO y Sitcpla, que, en su opinión, son "mucho más pequeños" de "una distracción de sus propios fracasos en la consecución de acuerdos después de tres años de negociaciones" y cree que sus convocatorias de huelga "no serán apoyadas" por los tripulantes españoles