Ruth Ortiz agradece los apoyos para paralizar la distribución del libro sobre Bretón

Ruth Ortiz, la madre de los dos niños asesinados por su padre, José Bretón, en Córdoba en 2011, ha agradecido este jueves los apoyos que ha recibido para evitar la distribución del libro 'El odio', de Luisgé Martín, basado en los hechos por lo que el progenitor fue condenado a cuarenta años de prisión.

En un escrito facilitado a los medios de comunicación, Ortiz ha afirmado que sin el apoyo recibido "no hubiera sido posible conseguirlo" y ha resaltado las decisiones de las librerías que habían anunciando que no iban a vender el libro, en una acción que destaca que comenzó la Librería Carmen, ubicada en Parla (Madrid), bajo el lema 'En mi librería, no'.

Pese a ello, Ruth Ortiz ha asegurado que "el daño está hecho, pero hoy siento algo de alivio" tras las acciones de personas y entidades que han "colaborado para que la editorial Anagrama haya tomado la decisión de hoy".

Anagrama ha informado este jueves de que "voluntariamente, se mantiene en su decisión de respetar la petición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para paralizar la distribución de la obra”.

La editorial ha comunicado su postura tras la denegación judicial de las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía para que se impidiese la distribución del libro.

Ruth Ortiz ha destacado a quienes, sin conocerla, la han apoyado en las redes y también ha transmitido expresamente su agradecimiento "a todos los fiscales implicados", sus "amigas y hermanas en el dolor, con hijos asesinados" y a las asociaciones de mujeres.