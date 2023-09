Rupert Murdoch abandona la presidencia de Fox y News Corp y su hijo Lachlan Murdoch le sucede en ambos cargos

El multimillonario australiano Rupert Murdoch, de 92 años, abandonará la presidencia de los consejos de administración de Fox Corp. y News Corp., conglomerado este último dueño de 'The Wall Street Journal' o 'New York Post', tras siete décadas en el mundo de los medios de comunicación, para lo que cederá el testigo a su hijo Lachlan Murdoch.

De esta forma, Murdoch hijo pasará a ser presidente de News Corp. y de Fox, al tiempo que continuará en el cargo de consejero delegado que ya ostenta de esta última. Por su parte, Murdoch padre será presidente emérito de ambas compañías.

"Durante toda mi vida profesional me he dedicado a diario a las noticias y las ideas, y eso no cambiará", ha escrito Murdoch en una nota interna a los empleados recogida por 'Bloomberg'. "Pero ha llegado el momento de que asuma otras funciones, sabiendo que contamos con un equipo realmente talentoso", ha añadido.

Además, Murdoch ha afirmado que ambas compañías "cuentan con una salud robusta" y ha avisado de que "la batalla por la libertad de expresión y, actualmente, por la libertad de pensamiento, nunca ha sido más intensa".

"En nombre de los consejos de administración de Fox y News Corp, de los equipos directivos y de todos los accionistas que se han beneficiado de su duro trabajo, felicito a mi padre por su extraordinaria carrera de 70 años", ha declarado, por su parte, Lachland Murdoch.

El liderazgo de Murdoch no ha estado exento de polémica, ya que, por ejemplo, Fox News tuvo que llegar en abril a un acuerdo con Dominion Voting Systems por el cual la cadena conservadora pagaría 787,5 millones de dólares (738,7 millones de euros) a la empresa encargada de la venta de máquinas de votación tras acusarla falsamente de manipulación electoral en los comicios de 2020.

"Hace más de dos años, un torrente de mentiras arrastró a Dominion y a los funcionarios electorales de todo Estados Unidos a un universo paralelo de teorías de conspiración", dijo entonces Justin Nelson, representante de Dominion, que agregó que "las mentiras tienen consecuencias".