R.Unido.- Las matriculaciones en Reino Unido caen un 34% en septiembre, hasta 215.312 unidades

Las entregas de automóviles en Reino Unido en el mes de septiembre se situaron en 215.312 unidades, lo que se traduce en un bajada del 34,4% en comparación con las 328.041 unidades comercializadas en el mismo mes de 2020, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

El mercado automovilístico británico alcanzó un volumen de 1.316.614 unidades durante los nueve primeros meses del año actual, lo que supone un crecimiento del 5,9% en comparación con los mismos meses del año anterior cuando se matricularon 1.243.656 unidades.

Del total de los coches matriculados en el mes de septiembre, un 50,6% fueron para uso privado (120.560 unidades), mientras que los destinados para flotas coparon un 42% (90.445) del mercado y los coches de empresas, solo un 2% (4.307).

En el acumulado del año, los coches destinados para flotas son aquellos que tienen más cuota de mercado, un 50,6% (666.163), seguidos de los particulares, con un 47,5% (624.871), y de los de empresas, un 1,9% (25.580).

En el mes de septiembre, los modelos 'superventas' fueron el Tesla Model 3, con 6.879 unidades; el Vauxhall Corsa, con 5.235 unidades; BMW 3 Series, con 4.788; el Toyota Yaris, con 4.364, y el Nissan Qashqai, con 4.118 unidades.

El modelo más vendido en Reino Unido en lo que va de 2021 fue el Vauxhall Corsa, con 32.616 unidades, por delante del Volkswagen Golf, con 26.606 unidades; del Ford Fiesta, con 26.360 unidades; del Ford Puma, con 26.129 unidades, y del Mercedes-Benz Clase A, con 24.944 unidades.