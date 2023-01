Rueda pide al Gobierno el mismo esfuerzo que Portugal por la alta velocidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este viernes al Gobierno central que demuestre "el mismo esfuerzo" que Portugal para conectar Galicia con trenes de alta velocidad, que unirán Lisboa con Vigo a través de Oporto.

"Ya estamos un poco hartos de estudios y compromisos. Llevamos cuatro años escuchando pronunciamientos sobre lo importante que son las infraestructuras de Galicia por parte del Gobierno central, pero solo con estudios, encargos a consultoras y publicaciones en los boletines oficiales las obras no avanzan", ha expresado Rueda en declaraciones a los medios durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El presidente gallego ha asegurado que en España está ocurriendo "todo lo contrario" que en Portugal y ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado "sólo" contemplan 30.000 euros para la conexión entre Vigo y la frontera portuguesa.

Ha subrayado que "no tendría ningún sentido" que empezaran a avanzar las obras del AVE portugués por Oporto y, cuando lleguen a la frontera española, no se pueda conectar porque la conexión no esté lista en España.

Rueda ha agradecido el anuncio del Gobierno de Portugal, que ha valorado muy positivamente ya que, según ha dicho, será un "beneficio muy grande" para el desarrollo de Galicia y para el turismo.

Por otro lado, en el estand de la Xunta, ha aprovechado para destacar que espera que 2023 sea el año de la llegada del AVE a todas las ciudades de Galicia en las que se prevé que lo haga.

"Hemos visto el enorme impacto que ha tenido en Orense, que es donde pueden disfrutar de él desde hace más de un año, y lo que queremos es que eso se extienda al resto de lugares donde tiene que llegar este año, porque marcará un antes y un después en materia turística", ha concluido Rueda.