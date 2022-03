RTVE asume que tiene que "aspirar a más" en igualdad pero asegura que "no está tan mal" como otras televisiones europeas

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha reconocido que la Corporación tiene que "aspirar a más" en igualdad pero ha subrayado que "no está tan mal" en comparación a otras televisiones de Europa y presenta "avances", entre los que se incluye un plan con "objetivos concretos".

"Hay cosas muy buenas y podemos ser referentes", ha aseverado Pérez Tornero a preguntas en el programa RTVE Responde de la defensora de la audiencia, María Escario, sobre el compromiso de la Corporación con la igualdad, si bien ha admitido que no está "satisfecho".

No obstante, ha recordado que se trata de una "lucha constante" y que la cultura de una empresa "no se cambia de un día para otro". En este sentido, ha señalado a los avances de la Corporación y su elaboración de estructuras y planes que no tienen otras televisiones.

Entre ellos, ha ahondado en el nuevo plan que, ha incidido, recoge un diagnóstico de la situación en la materia y tiene dos llamadas "importantes": el liderazgo de la mujer en la empresa y la visualización de sus problemas.

El liderazgo femenino es, a su juicio, importante para una proyección de igualdad y defensa de la mujer real. "Hay una cosa positiva, la mayoría de mujeres en esta casa tiene titulación universitaria, por encima de los hombres. Esto hay que ponerlo en valor", ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que para la igualdad se tiene que trabajar desde la "pedagogía", pero también desde el "autoconvencimiento" de lo que puede hacer cada uno para la mejora. Así, ha llamado a "los de abajo" a "creer" en la igualdad porque sino no llega a los de "arriba" la "obligación" de tener que cumplir con ello.

"Tiene que ser un compromiso de todos", ha agregado, para agregar que con el nuevo concurso existe la "oportunidad" de que se incorpore a RTVE más gente joven con "espíritu" por la "defensa de la igualdad". "Vamos a ganar estas batallas, estoy comprometido con esto (...). Tolerancia cero y aspiración máxima", ha concluido al respecto.

LENGUAJE Y TELETEXTO

El programa ha recogido también las quejas de la audiencia relacionadas con la igualdad, como una por el uso de "los médicos y enfermeras" en el programa informe semanal. Al respecto, la directora adjunta del programa, Josefa Rodríguez, ha asegurado que la expresión "no responde al afán" de valorar más una profesión por el uso de masculino y menos otra por el uso del femenino.

Así, ha justificado el uso del femenino para los profesionales de enfermería por la "consideraciones históricas" y porque los "propios integrantes del colectivo se refieren a el en femenino". Respecto a médicos, ha reconocido que es cierto que una de las opciones que se maneja es desdoblar los términos", pero ha precisado que en los medios "esta práctica es poco usada porque puede hastiar al espectador".

"Hay una práctica mejor en los rótulos, porque es cierto que a una de las médicas pone médico", ha aceptado, sin embargo, para comprometerse a "reforzar la atención" al respecto.

Por otro lado, se ha denunciado la "discriminación" a las mujeres en el teletexto porque no se ofrecían los resultados ni las clasificaciones de balonmano y baloncesto femenino. El responsable del teletexto de TVE, Antonio Cobos, ha calificado la "observación" como "justa" y ha anunciado que "desde hace quince días" se incluyen ambas informaciones.

Por último, la audiencia se ha quejado también porque en un reportaje sobre la situación en un Ucrania se informe sobre el nacimiento de un niño en un búnker y se haga referencia a que el niño no se merece nacer así, pero no se haga referencia a que la mujer no se merece parir en un lugar así.

"Esa información ponía el foco en la criatura, en otras informaciones hemos tratado el riesgo serio que supone para las mujeres parir en circunstancias de inseguridad, o darles de mamar a criaturas mientras huyen o asumir la responsabilidad de las familias", ha respondido la editora de Igualdad de TVE, Carolina Pecharromán, quien ha recordado que también se ha visibilizado a aquellas mujeres que se han quedado para luchar.