RTVA recibirá en 2020 una transferencia de 140,9 millones de la Junta, 1,9 millones más que en este año

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) recibirá en 2020 una transferencia de la Junta de 140,9 millones, lo que supone un incremento en 1,9 millones respecto al presente ejercicio.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, durante su intervención en comisión parlamentaria para dar cuenta del presupuesto de su consejería para el próximo año.

Además de los 140,9 millones, la Junta también hará una transferencia de financiación de capital por 3,5 millones para renovación tecnológica. Ha indicado que la última partida destinada a inversión tecnológica se llevó a cabo en el año 2012. Bendodo también ha puesto de manifiesto que se garantizan los puestos de trabajo en la RTVA y que, de hecho, la única partida que crece, hasta alcanzar los 91,4 millones de euros, es la destinada a gastos de personal.

El consejero ha señalado que el presupuesto de explotación de la RTVA para 2020 asciende a 157 millones, entre los que se encuentran los 140,9 millones de transferencia de la Junta.

El consejero ha indicado que el Plan de medidas de preparación y contingencia ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), y la apuesta por la internacionalización y la atracción de inversiones, constituyen los ejes del Presupuesto de su consejería para 2020, que asciende a 363 millones, un 2,14 por ciento más que en el presente ejercicio.

En total, la Consejería cuenta con seis programas presupuestarios: el de Dirección y Servicios Generales, que asciende a 99,6 millones y que ha experimentado un crecimiento de un 14,38%; el de Planificación y Gestión de los Recursos Humanos, que también se incrementa un 0,63% hasta alcanzar los 16,6 millones; el de Acción Social del Personal, que sube un 8,31% hasta los 416.981 euros; el de Interior, Emergencias y Protección Civil, con 48,8 millones, que supone un ligero descenso del 0,15%; el de Comunicación Social, que se incrementa un 7,8% hasta los 160,9 millones; y el de Acción Exterior, con 30,8 millones, un 2,54% de incremento. Ha apuntado además que hay una subida de gastos de personal para atender al incremento retributivo de empleados públicos.

El consejero también ha indicado que está previsto que antes de final de 2020 se presente la nueva Ley de Función Pública de Andalucía.

Se ha referido a algunas de las novedades que recogen las cuentas como la puesta en marcha de un Plan de Sistemas de Información que incluye nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto, Transparencia y Portal Web de la Junta, con un impacto económico de 7,7 millones de euros.

En relación a la Secretaría General de Interior y Espectáculos, el consejero ha señalado que se va a continuar con el desarrollo e implantación de planes de emergencia ante riesgos singulares (inundaciones, transporte de mercancías peligrosas, terremotos o contaminación del litoral) pero se va a ir más allá y se van a incorporar nuevos riesgos a la planificación, singularmente el riesgo radiológico o el riesgo ante maremotos.

Bendodo se ha referido al nuevo contrato de servicios para el 112, destacando que en el 2020-2022 se invertirán 27 millones de euros. Ha apuntado que el presupuesto de Extenda asciende a 25,4 millones de euros, con una subida del 3,84 por ciento respecto a las cuentas de 2019. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo tiene un incremento de 32.000 euros en su dotación, respecto a 2019, hasta sumar 1,7 millones de euros.

El Presupuesto de la consejería incluye además 3,3 millones para la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que destinará 337.000 euros para el 'Barómetro Andaluz de la Fundación', que estudiará con una periodicidad trimestral la realidad social y económica de Andalucía. Se recogen 200.000 euros en 2020 y 2021 para actualizar los contenidos de la Exposición Permanente del Museo y el mantenimiento de la Casa de Blas Infante.

Según Elías Bendodo, se trata de un presupuesto "riguroso que cumple con el nuevo modelo que estamos implantando en Andalucía": "Es un Presupuesto que consolida la recuperación de derechos de los empleados públicos; mejora los planes de emergencia y seguridad de Andalucía, y apuesta por la internacionalización de la economía".

Bendodo ha apuntado que el Gobierno andaluz "tiende la mano" a todos los grupos y está dispuesto a aceptar enmiendas de todas las formaciones sin son positivas y contribuyen a mejorar las cuentas. Ha señalado que el presupuesto es "mejorable", de manera que ha confiado en que el resto de formaciones hagan sus aportaciones.

PSOE: PRESUPUESTOS CON LA "ULTRADERECHA"

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Carmelo Gómez ha indicado que si el PP-A tuviera una voluntad real de consensuar el presupuesto, ya se habría puesto en contacto con el Grupo Socialista, pero ello no ha ocurrido. Ha advertido de que el PSOE-A no va a participar en unos presupuestos que el Gobierno de PP-A y Cs tiene intención de sacar adelante con la "ultraderecha". Para Gómez, los presupuestos de 2020 están "falseados, porque se ha hecho una arquitectura desde el punto de vista financiero para incrementar los ingresos".

Ha denunciado que el Gobierno andaluz, en las cuentas de 2020, está bajando los impuestos a los ricos y se los está subiendo a las clases trabajadoras. Sobre el presupuesto de la Consejería de Presidencia, ha indicado que hay un escenario difícil desde el punto de vista financiero para la RTVA.

El diputado del PP-A Toni Martín ha señalado que los presupuestos de la comunidad para 2020 son las cuentas "del equilibrio y de la estabilidad" y van a seguir contribuyendo, de una manera "valiente", a que Andalucía crezca por encima de lo que crece España. Ha puesto en valor la transferencia de 3,5 millones a la RTVA para renovación tecnológica, una demanda de los trabajadores. "Estas no son las cuentas del PP y de Ciudadanos, sino las de todos los andaluces", según ha dicho.

La parlamentaria de Ciudadanos Concepción González ha indicado que los presupuestos de 2020 ponen de manifiesto que el nuevo Gobierno andaluz apuesta y cumple con el sector público andaluz y va a acometer, de hecho, la actualización de las retribuciones de los trabajadores públicos.

El parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha manifestado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos para 2020, porque es "un desastre para el 98 por ciento de la población andaluza" y son unas cuentas "muy dañinas para la mayoría social" de esta comunidad. Ha El Gobierno andaluz se reafirma en su política fiscal injusta e insostenible. Ha indicado que no se entiende que la Consejería de Presidencia sea la que más suba en dotación, cuando no gestiona nada del ámbito social y además "ha perdido" competencias como las de memoria histórica.

La diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez ha manifestado que el actual Gobierno aún no se ha "sacudido la herencia socialista" y sólo cuando ocurra eso, considerarán que estamos ante unos presupuestos del cambio para esta comunidad, apuntando que en este momento no cumplen con el acuerdo presupuestario suscrito entre PP-A, Cs y Vox. Ha criticado que la Junta no haya puesto aún sobre la mesa un convenio con la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de inmigración irregular, que debería tener una dotación en 2020. Ha criticado que se sigan destinando cantidades ingentes de dinero en entes "opacos y superfluos" de la administración "paralela" de la Junta, que se tienen que suprimir.