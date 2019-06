RSF denuncia la expulsión de la fotoperiodista Judith Prat del Sáhara Occidental por parte de la policía marroquí

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha denunciado que la fotoperiodista Judith Prat ha sido expulsada en la noche de este martes 11 de junio de El Aayún (Sáhara Occidental) por las fuerzas de seguridad marroquíes, cuando regresaba de impartir un curso sobre fotoperiodismo al colectivo de reporteros saharauis Equipe Média, en la ciudad de Dajla.

Según ha relatado la organización, la fotoperiodista regresaba en autobús de Dajla en dirección a Agadir e hizo parada en El Aayún para pasar la noche antes de continuar su viaje. Prat se hospedó entonces en el domicilio del periodista Said Amidan, perteneciente al mismo equipo de informadores saharauis.

"Al llegar a la estación de autobuses procedente de Dajla, me vinieron a recoger sin problema unos compañeros de Equipe Média y nos fuimos a cenar a casa de uno de ellos", ha explicado a RSF España la fotógrafa.

Prat ha indicado que, cuando llevaban dos horas juntos "charlando relajadamente", la policía marroquí "empezó a aporrear la puerta de la casa, profiriendo gritos, amenazas y causando un tremendo alboroto". "Había una mujer embarazada con nosotros y sufrió una crisis de ansiedad", ha revelado.

Reporteros Sin Fronteras ha explicado que los agentes de policía no uniformados que habían acudido al lugar obligaron a los periodistas de Equipe Média y a Judith Prat a salir de la casa y permanecer separados. Posteriormente, hicieron que la fotoperiodista subiera en uno de los cuatro vehículos con los que se habían personado y la condujeron de regreso a la estación de autobuses para expulsarla rumbo a Agadir. Los periodistas de Equipe Média lograron seguir a la caravana policial sin ser vistos y capturaron la llegada a la estación y el interrogatorio de la policía a Judith Prat.

"Fue cuando nos bajamos ante la estación de autobuses que los agentes empezaron a interrogarme primero en un tono suave, que fue tornándose en más hostil. Me pidieron el móvil para ver su contenido y me hicieron preguntas sobre los periodistas de Equipe Média y mi trabajo. Me negué, expliqué que estaba ahí como turista y que consideraba que eran preguntas que no debía contestar. Pedí hablar con el consulado y la Embajada española y fue cuando se moderaron y me dejaron marchar", ha detallado a RSF España Judith Prat.

La expulsión de la fotógrafa se produjo el mismo día que, en Madrid, Reporteros Sin Fronteras presentaba su informe 'Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo', en el que se denuncia, entre otras acciones, las deportaciones de periodistas extranjeros por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes.

"Horas después de presentar el informe de RSF sobre la inexistente libertad de información en el Sáhara Occidental, aplastada por Marruecos, las fuerzas de seguridad expulsan a la fotoperiodista española Judith Prat", ha destacado el presidente de RSF España, Alfonso Armada.

La fotoperiodista Judith Prat ha trabajado temas como el conflicto armado y las minas de coltán en R.D. del Congo, la extracción de petróleo en el delta del Níger, la violencia de Boko Haram en Nigeria o las condiciones de los refugiados sirios en países vecinos. Publica sus trabajos en medios como VICE Australia, VICE USA, 'Heraldo de Aragón' o 'El Periódico de Aragón', entre muchos otros.

"Desde Reporteros Sin Fronteras, condenamos esta nueva muestra de ceguera del régimen marroquí, que, situado en el puesto 135 del índice que elaboramos sobre la libertad de prensa en el mundo, dice mucho del respeto a los derechos fundamentales en nuestro vecino del Sur. Judith Prat tiene y merece todo nuestro apoyo. También los periodistas que ejercen su labor en el Sáhara, en condiciones casi imposibles y jugándose su libertad e integridad", ha afirmado Armada.