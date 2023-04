R.Sánchez: traspaso integral de Rodalies no se puede hacer por su complejidad

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado este viernes que el traspaso integral de Rodalies (cercanías) a la Generalitat "no se puede hacer", porque no se puede transferir la red ferroviaria de interés general del Estado "por un tema de operatividad y complejidad".

Sánchez, que ha participado en un desayuno informativo de Fórum Europa. Tribuna Catalunya, ha apuntado que la red ferroviaria de interés general del Estado no se puede transferir porque sirve de comunicación entre diferentes comunidades autónomas.

Ha asegurado que este traspaso "no se puede hacer" porque es un servicio legal y constitucional.

Ha recordado que se ha aprobado una enmienda a la ley del servicio ferroviario para posibilitar que las comunidades autónomas que tienen tramos que sólo dan servicio dentro de la comunidad puedan optar a su traspaso, aunque, en el caso de Cataluña, esta situación es "muy residual".

Ha recordado que la Generalitat es titular del servicio de Rodalies desde 2010 y del de media distancia desde el año 2011, con lo que tiene capacidad de fijar horarios, frecuencias y tarifas.

En este sentido, ha apuntado que la Generalitat "no ejerce sus competencias" y ha instado al gobierno catalán a que concrete el contrato programa con Renfe y ha dicho que no entiende por qué no lo firman.

"No entendemos por qué somos incapaces de avanzar en esto", ha añadido, a la vez que ha asegurado que la Generalitat tiene un déficit con Renfe por todos los servicios extraordinarios que ha contratado con la operadora.

Ante el "terrible problema de sequía en Cataluña", la ministra también ha reprochado al gobierno catalán su "falta de inversión" en este asunto.

Pese a todo, Sánchez ha asegurado que se han recuperado espacios de trabajo con la Generalitat y ha apostado por "normalizar" esta relación, porque hay mucho que se puede mejorar.

Sobre el Aeropuerto de Barcelona, la ministra ha reiterado la apuesta del Gobierno por hacer de El Prat un 'hub' intercontinental y ha pedido a la Generalitat que fije su posición y que esta vez "no se deje llevar por la presión de los focos".