Royal Caribbean invierte 105 millones de euros en la renovación del 'Freedom of the Seas'

Royal Caribbean ha invertido 116 millones de dólares (105 millones de euros) en la renovación de su crucero 'Freedom of the Seas', lo que ha permitido su ampliación y rediseño para debutar en las islas del sur del Caribe en la primavera de 2020.

La compañía ha anunciado así la incorporación en este buque de nuevas actividades y espacios para los viajeros, como un dúo de toboganes acuáticos de tres pisos de altura (The Perfect Storm), una nueva versión de Giovanni's Italian Kitchen, una renovada zona acuática con piscina y el parque acuático Splashaway Bay.

En la zona de juegos, el 'Freedom of the Seas' ofrecerá la aventura Clash for the Crystal City, un laser tag que brilla en la oscuridad, además del Adventure Ocean, donde los jóvenes tienen la opción de experimentar juegos interactivos.

'Freedom of the Seas' se une así al movimiento de modernización de la flota Royal Amplified, que lleva ya una inversión total de más de 1.000 millones de dólares (908 millones de euros) en 10 barcos durante los últimos cuatro años, con el propósito de reforzar y mejorar la experiencia del cliente.

De esta forma, a partir del 8 de marzo de 2020, el nuevo 'Freedom of the Seas' navegará durante siete noches por el sur del Caribe con salida desde San Juan. Los itinerarios durante todo el año están programados para visitar lugares tropicales como Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curaçao; Castries, Santa Lucía; Bridgetown, Barbados; Saint Johns, Antigua; y Kralendijk, Bonaire.