Rosell (CEOE) lamenta que el Gobierno decida "unilateralmente" incrementar el SMI

Avisa que los PGE "adolecen de inversión" y cree que "se podría gestionar un poquito mejor"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha lamentado este jueves que el Gobierno decida "unilateralmente" una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "sin ponerlo encima de la Mesa de Diálogo Social". "Nos parece un mal camino", ha avisado, aunque "se puede arreglar si el Gobierno nos explicar por qué, cómo y de qué manera ha hecho estas medidas".

Rosell se ha pronunciado en estos términos en su visita a la Comunidad Valenciana, primero en un desayuno informativo organizado por Club Información en Alicante, donde ha impartido la conferencia 'Las reformas necesarias para consolidar el crecimiento', y posteriormente en València, antes de reunirse con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat (CEV), Salvador Navarro.

Rosell ha recordado que hace unos meses se pactó una subida del SMI con los sindicatos más espaciada en el tiempo, por lo que cree que ahora "se nos tendría que haber facilitado antes la información, cómo se ha hecho siempre". "Nosotros con los sindicatos hemos marcado siempre una hoja de ruta que era dirigible, y continuamos a la espera de conocer la situación antes de hacer cualquier razonamiento", ha recalcado en referencia al incremento del SMI a 900 euros pactada entre el PSOE y Podemos.

El dirigente empresarial ha apuntado que están a la espera de recibir toda la información para conocer el número de puestos de trabajo a los que alcanzaría la reforma. "Habría que diferenciar entre aquellos que disfrutan de un contrato a jornada completa y otros a tiempo parcial", ha puntualizado.

"Existen varias fuentes para conseguir esta cifra, si consultas al INE, la cantidad de personas que cobran el salario mínimo a jornada completa es ridícula, en torno a 30.000 personal; mientras que si consultas a la Seguridad Social, la cifra asciende a unas 200.000", ha señalado. En definitiva, "no lo tenemos claro y por eso hemos pedido al Gobierno que por favor facilite la información necesaria y suficiente para poder contrastar estos datos".

En todo caso, el presidente de la patronal ha asegurado que su deseo es que los salarios crezcan, especialmente los más bajos, "claro que sí y cuanto más mejor", ha remarcado, pero ha puntualizado que hay que ver "dónde es posible, dónde no, y que eso no afecte a convenios colectivos que ya están firmados y a empresas que prestan servicios a la Administración, donde por una parte se les pide una cosa y por otra no se les da la posibilidad de que cambien cosas que han hecho".

Rosell ha indicado que el sistema legislativo laboral "no es del todo flexible" pese a que "siempre se cumplen a rajatabla los convenios colectivos". "Cuando una empresa deja de producir o baja la producción, la empresa cierra y eso no puede ser. Hay que poner sobre la mesa un modelo imaginativo por si vuelve la crisis", ha señalado, y ha apuntado a la posibilidad de plantear que los sueldos se amolden a la situación empresarial: "Bajar el sueldo antes que despedir".

SOBRE LOS PGE: "SE PUEDE GESTIONAR UN POQUITO MEJOR"

Sobre el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Juan Rosell ha lamentado de "adolecen de inversión" mientras "hay un incremento importante de gasto". En su opinión, "era entendible que en épocas difíciles la inversión bajara pero en la época que estamos actualmente nos parece que adolecen de inversión". Si antes de la crisis la inversión pública era del 5,5% respecto al PIB, ahora se sitúa en alrededor del 2,2% y "nos parece una grave carencia", ha insistido.

A su juicio, "se puede gestionar mejor y un ejemplo es lo que estamos haciendo en las empresa y en las familias. Se podría gestionar un poquito, solamente un poquito mejor, y de esta manera reducir gasto y este gasto incrementarlo en inversión" porque "en este momento llevamos demasiados años sin inversión", ha advertido.

CASADO "ESTÁ EN SU DERECHO" DE DAR SU VERSIÓN DE LOS PGE

Preguntado sobre si cree que el líder del PP, Pablo Casado, ha dado "mala imagen" de España con su viaje a Bruselas, donde ha criticado los PGE, Juan Rosell ha opinado que "todos y cada uno de los partidos políticos está en su derecho de ir a Bruselas y explicar su versión respecto a los Presupuestos".

Además, ha enmarcado las declaraciones de Casado en la "normalidad". "Pasa en todos los países. En Italia se han presentado presupuestos y todos los partidos, asociaciones, sindicatos y la propia industria ha dicho esto, en Francia lo mismo", ha concluido.