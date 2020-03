Roldán (Esade) pide olvidarse del déficit y avisa de que el coste de "no sostener" la economía "será mayor"

El director de Esade Centro de Políticas Económicas (EsadeECPol), Toni Roldán, ha reclamado al Gobierno que se olvide del control del déficit ante la expansión del Covid-19 en España y le ha instado a centrarse en "sostener a la ciudadanía y a las empresas para que no colapsen", pues considera que "el coste de no hacerlo será mucho mayor".

Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, y recogido por Europa Press, en el que se hacía eco de las divergencias en el seno del Consejo de Ministros entre ministras más partidarias de contener posibles desviaciones del déficit, como las titulares de Economía, Nadia Calviño, o Hacienda, María Jesús Montero, o aquellos más abiertos a medidas contundentes de gasto social, como el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

"Si es así el debate, estoy claramente con Escrivá. Olvídense del déficit, se va a ir a la luna en todos los casos y en todas las partes", ha escrito Roldán, que el pasado viernes ya anticipaba un impacto de esta crisis "comparable al de la crisis de 2008".

"Ahora la cosa va de sostener a la ciudadanía y a las empresas para que no colapsen. El coste de no hacerlo será mucho mayor", ha apostillado Roldán, ex responsable económico de Ciudadanos en el Congreso hasta su dimisión el pasado verano.

El mensaje de Roldán ha sido respaldado también por el exministro y expresidente de Red Eléctrica Española, Jordi Sevilla, que también se ha posicionado en Twitter en favor de atender la emergencia económica y social ante el impacto de esta crisis.