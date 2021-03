Roldán apuesta por las fusiones bancarias transnacionales para aumentar la rentabilidad del sector

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha destacado las fusiones bancarias transnacionales como forma de aumentar la rentabilidad del sector en un entorno de tipos de interés negativos y con una "alta presión" por la transformación digital.

"En un mundo digital donde las plataformas tecnológicas y las estructuras son cada vez más importantes, esas sinergias que se pueden obtener en fusiones nacionales también se pueden ganar en las transfronterizas, con una única plataforma para servir en todos los países en los que estás presente", ha explicado en un evento organizado por El Español e Invertia.

No obstante, Roldán ha reconocido que es difícil que estas fusiones transnacionales se den, dado que la Unión Bancaria aún no se ha completado, si bien cree que la concreción de estas operaciones en el contexto de la Eurozona "sería una forma de perfeccionar de forma indirecta esa Unión Bancaria".

ASUMIR EL PAGO DE COMISIONES

El presidente de la AEB también se ha pronunciado sobre el cobro de comisiones, dada la poca rentabilidad de las entidades, y ha defendido que se viene de un modelo en el que los clientes apenas pagaban, pero el mundo ha cambiado y que hay que explicar este asunto mejor.

"Esas comisiones que no son más que un cobro por un servicio que se realiza y que tiene unos costes", explica. "Una empresa que no cobre por los servicios que presta no tiene el futuro muy favorable en los próximos años. Tenemos que explicarlo mejor".

Además, afirma que los clientes a los que más le cuesta asumir ese cobro son los que tienen entre 45 y 60 años, que han estado acostumbrados a no pagar por esos servicios.

NUEVOS OPERADORES

El mundo actual, más digitalizado, ha abierto la puerta a nuevos operadores, las llamadas fintech y las grandes tecnológicas, que podrían afectar al negocio bancario. Roldán sostiene que son "animales distintos", ya que las fintech podrían ayudar a las entidades a acelerar el negocio de forma más rápida y eficiente.

Por otra parte, las grandes tecnológicas han irrumpido en el sector y es necesario controlar su actividad en el ámbito financiero, ya que en algunos casos sus ingresos por esta actividad ya alcanza el 10%, según ha resaltado el presidente de la AEB citando datos de Agustín Carstens, gerente del Banco de Pagos Internacionales.

"Es un tema de estabilidad financiera. A los gobiernos y a los reguladores financieros les interesa que ese desarrollo se está haciendo de forma adecuada", ha señalado, y ha añadido que es necesario que el debate sobre su regulación se haga lo más pronto posible.