Ródenas, abogado: "Cuando estás de baja, el hecho de que deje de existir tu contrato no significa automáticamente que pierdas el derecho a cobrar"

Estar de baja médica y que, en ese preciso momento, la empresa comunique un despido o la finalización del contrato puede sumir al trabajador en una profunda situación de incertidumbre. Es una situación más común de lo que parece y que genera una enorme angustia, tal y como explica el abogado laboralista conocido como Ródenas Abogados en TikTok. El principal problema es que, de repente, la persona se encuentra en un limbo administrativo en el que deja de cobrar la prestación: "No cobras ni de la empresa, ni de la Mutua, ni del INSS. Sigues mal, sigues sin poder trabajar, pero el dinero no llega".

El experto subraya que lo peor es que "muchas veces no entienden qué ha pasado ni qué tienen que reclamar". Esta situación se produce en un contexto en el que las bajas laborales se han disparado, generando un escenario complejo tanto para empresas como para trabajadores.

¿Quién debe pagar la baja?

La primera clave, y la más importante, es entender que la extinción del contrato no implica la pérdida del derecho a cobrar la prestación. "Cuando estás de baja, el hecho de que deje de existir tu contrato no significa automáticamente que pierdas el derecho a cobrar", afirma el letrado. Lo que realmente cambia es quién tiene que hacerse cargo del pago. Mientras el contrato está en vigor, habitualmente paga la empresa por pago delegado, pero al finalizar, la responsabilidad pasa a la entidad correspondiente, ya sea la mutua colaboradora o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En estos casos muchas veces no se pierde por no tener razón, se pierde por no actuar a tiempo de la forma correcta"

Gemini Un trabajador con un documento de baja laboral hablando con el personal de recursos humanos de su empresa

El problema, según el abogado, es que en ese traspaso "te sacan del circuito y nadie te explica nada". El trabajador recibe una comunicación o una resolución que no comprende y asume que el proceso seguirá su curso. Sin embargo, en ocasiones, lo que ocurre es que "te cambian de situación sin que se active correctamente el pago o te emiten una resolución que en la práctica te deja fuera del sistema de cobro". Es en ese momento cuando aparece el temido limbo: el trabajador sigue enfermo, pero nadie le ingresa la prestación.

La inacción, el peor enemigo

Ante esta situación, lo más importante es no quedarse parado. Si se deja de cobrar la prestación, hay que actuar de inmediato. El experto recomienda "revisar de inmediato qué resolución te han dado exactamente, quién figura como responsable del pago, desde qué fecha y si ese cambio se puede armar o impugnar". Esperar a que el sistema lo arregle por sí solo es un error grave, ya que "cuando no actúas a tiempo, puede que luego sea más difícil reclamar esas cantidades atrasadas o corregir la situación".

Si estás de baja y de repente nadie te paga, eso no significa automáticamente que hayas perdido tu derecho"

Gemini Una persona está de baja laboral en su casa mientras revisa un papel en el que viene indicada su nómina de la empresa

El error más peligroso es pensar que se trata de un simple retraso. El letrado advierte que a veces no es una demora, sino "un cambio de situación de forma que si no reaccionas a tiempo te quedas fuera del cobro durante semanas o incluso más tiempo". Por ello, es fundamental seguir un procedimiento claro: revisar la resolución, reclamar por escrito y dejar constancia de que la incapacidad persiste. No hacerlo no solo implica perder dinero, sino también "tiempo, posibilidad de reacción y margen para defender tus derechos".

Finalmente, el abogado insiste en una idea central: "Si estás de baja y de repente nadie te paga, eso no significa automáticamente que hayas perdido tu derecho. Muchas veces significa que te han cambiado de situación y ahora hay que actuar rápido y bien". Se trata de un problema de procedimiento, y no conocerlo puede llevar al bloqueo. Es crucial recordar que, como advierten otros expertos, no acudir a una cita médica puede implicar el alta automática, por lo que seguir cada paso del proceso es vital. Como concluye Ródenas, "en estos casos muchas veces no se pierde por no tener razón, se pierde por no actuar a tiempo de la forma correcta".